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تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق Fitness بـios 17

9/29/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) يأتي iOS 17 مزودًا بتطبيق Fitness لعرض نشاطك الذي تتتبعه Apple Watch بسهولة أكبر، وتحديثات للمشاركة، وحتى نصائح من مدربي
Apple Fitness+.



يظل التصميم العام لتطبيق iPhone Fitness في نظام التشغيل iOS 17 دون تغيير في الغالب، لكن Apple قامت بتضمين عدد من التحديثات المهمه، وفقاً لموقع 9to5mac.



من الأمثلة على ذلك ظهور الخطوات والمسافة على الشاشة الرئيسية أسفل حلقات النشاط مباشرة وتغيير قسم "التمرين" إلى "السجل" والذي يتضمن الآن جلسات اليقظة الذهنية بالإضافة إلى التدريبات التقليدية، إضافة أخرى أيضاً إلى التطبيق هي نصائح مدرب Apple Fitness+ التي تقدم مؤشرات أسبوعية من خلال مقطع فيديو قصير.



ما الجديد في تطبيق iPhone Fitness في iOS 17


عند تشغيل iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق Fitness واضغط على علامة تبويب الملخص في الأسفل، في الأعلى، لديك حلقات الأنشطة الخاصة بك مع الخطوات اليومية + المسافة أدناه، بعد ذلك، يعرض قسم السجل الجديد التدريبات الأخيرة وجلسات اليقظة الذهنية.



كما أن نصائح المدرب الجديدة موجودة أسفل ذلك مع الاتجاهات التالية، اضغط على علامة التبويب "المشاركة" في الجزء السفلي لرؤية التجربة الجديدة مع أبرز الأحداث التي تتابعها في الجزء العلوي وتفاصيل حلقات النشاط بالأسفل







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