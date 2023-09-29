ماذا تقول خلفية الفيديو الخاصة بك فى Zoom عنك؟

MENAFN - Youm7) كشفت دراسة جديدة كيف يمكن لخلفية Zoom أن تؤثر على الانطباع الأول الذي تتركه، حيث يقول باحثون من جامعة دورهام، إن الأشخاص الذين يجلسون أمام النباتات المنزلية أو خزائن الكتب يعتبرون الأكثر جدارة بالثقة، وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين يستخدمون خلفيات جديدة مثل الشواطئ أو الحيوانات يعتبرون الأقل كفاءة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد أظهرت الدراسات السابقة أهمية الانطباعات الأولى، سواء كان ذلك في الحكم الجنائي أو في الموعد الأول، ولكن حتى الآن، لم يكن هناك سوى القليل من الأبحاث حول انطباعاتنا الأولى عن مكالمات الفيديو، وللتحقق من ذلك، طلب الباحثون من 167 شخصًا بالغًا مشاهدة الصور الثابتة التي يبدو أنها تم التقاطها أثناء مكالمة فيديو.

وأظهرت كل صورة وجه رجل أو امرأة، إما مبتسما أو بتعبير محايد، وكانت الخلفية إما غرفة معيشة، أو غرفة معيشة غير واضحة، أو نباتات منزلية، أو خزانة كتب، أو جدار فارغ، أو صورة جديدة لحيوان على جبل جليدي.

طُلب من المشاركين تقييم مدى كفاءة وجدارة الثقة في نظرهم إلى كل وجه، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يجلسون أمام نبات منزلي أو خزانة الكتب يعتبرون الأكثر جدارة بالثقة والكفاءة، في المقابل، تم تصنيف الأشخاص على أنهم الأقل كفاءة أو جديرة بالثقة عندما جلسوا أمام مكان للعيش أو أمام صورة جديدة.

كما تم اعتبار الأشخاص المبتسمين أكثر جدارة بالثقة وكفاءة من الوجوه المحايدة، في حين تم تصنيف النساء أيضًا بدرجة أعلى من الرجال، وبناءً على النتائج، يقترح الباحث أنه لترك انطباع جيد في مكالمة فيديو، يجب عليك اختيار خلفية بها نباتات منزلية أو خزانة كتب، ورسم ابتسامتك الأفضل.

وقال الباحثون بقيادة الدكتور بادي روس: "يوضح هذا البحث كيف يمكن أن تؤثر خلفيات Zoom لدينا على الانطباعات الأولى التي نتركها".

وأضافوا، "إذا كنت تريد أن تبدو جديرًا بالثقة والكفاءة، فهناك بعض الخلفيات التي يجب عليك استخدامها والبعض الآخر يجب عليك تجنبه بالتأكيد."



