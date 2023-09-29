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طريقة متابعة قناة على واتساب.. دليلك خطوة بخطوة

9/29/2023 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) أطلق تطبيق واتسا رسميًا ميزة القنوات، توفر هذه الوظيفة الجديدة وسيلة خاصة للأفراد لتلقي التحديثات ذات الأهمية، كما تؤكد شركة ميتا، الشركة الأم لتطبيق واتساب، على هدفها إنشاء خدمة بث خاصة من خلال خاصية قنوات واتساب.





لذلك إذا كنت ترغب في متابعة قناة واتساب، اتبع الخطوات التالية:



الخطوة 1: قم بتحديث تطبيق WhatsApp إلى الإصدار الأحدث



الخطوة 2: افتح التطبيق على هاتفك الذكي



الخطوة 3: ستلاحظ وجود علامة تبويب تحديثات جديدة بجوار علامة تبويب الدردشات



الخطوة 4: اضغط على علامة التبويب التحديثات



الخطوة 5: ستلاحظ تحديثات الحالة من أصدقائك وخيار القنوات أسفل تحديثات الحالة



الخطوة 6: اضغط على خيار البحث عن القناة وابحث عن القناة التي ترغب في متابعتها



الخطوة 7: ستظهر بعد ذلك قناة واتساب التي تريدها، اضغط على زر المتابعة وابدأ في تلقي آخر التحديثات حول شخصيتك المفضلة







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