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أدوبى تطرح نسخة ويب من برنامج فوتوشوب بمميزات ذكاء اصطناعى

9/29/2023 4:32:19 AM
(MENAFN- Youm7) بعد عامين تقريبًا من طرح الإصدار التجريبي، أصبحت خدمة Adobe Photoshop على الويب - وهي نسخة مبسطة عبر الإنترنت من تطبيق تحرير الصور لسطح المكتب الخاص بالشركة - متاحة الآن بشكل عام.



ووفقًا للمعلومات التي شاركتها Adobe مع The Verge، سيتم إطلاق Photoshop على الويب باستخدام أدوات Geneativefill وGenerative Expand الشهيرة التي تم إصدارها مؤخرًا لإصدار سطح المكتب من Photoshop.



فوتوشوب


ومدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Firefly من Adobe، تتوفر هذه الميزات للاستخدام التجاري وتسمح للمستخدمين بإضافة صورة أو إزالتها منها أو توسيعها بسرعة باستخدام الأوصاف النصية بأكثر من 100 لغة، كل ذلك مع مطابقة ظروف الإضاءة ومنظور الصورة الأصلية. .



ويوفر Photoshop على الويب أيضًا العديد من الأدوات الأكثر استخدامًا لمكافئات سطح المكتب ولكن مع تخطيط مُعاد تصميمه يوفر لمستخدمي Photoshop الجدد تجربة مستخدم أكثر "سلاسة"، ويتضمن ذلك ميزة شريط المهام السياقية - التي تقترح الخطوات الأكثر صلة التي يجب اتخاذها في سير عملك - والتي تمت إضافتها إلى تطبيق Photoshop لسطح المكتب في وقت سابق من هذا العام.



وتتم تسمية الأدوات التي تشترك في مسارات عمل مماثلة - مثل تلك المستخدمة لتحديد الكائنات وتنقيح الصور - وتجميعها معًا على شريط الأدوات لتسهيل التنقل في البرنامج، ويمكن تعطيل طريقة العرض هذه للمبدعين ذوي الخبرة الذين يفضلون مظهر إصدار سطح المكتب من واجهة مستخدم Photoshop، وتقول Adobe أنه سيتم إضافة ميزات سطح المكتب مثل أداة التصحيح وأداة القلم ودعم الكائنات الذكية والحبل المضلع والمزيد "قريبًا".



ويمكّن Photoshop على الويب أيضًا المستخدمين من دعوة الآخرين للتعاون في المشاريع ويسمح لأولئك الذين ليس لديهم وصف Photoshop نشط بعرض الملفات والتعليق عليها.



ويتم تضمين خدمة Photoshop المستندة إلى الويب كجزء من جميع خطط Photoshop المدفوعة (والتي تبدأ بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا) ولن تكون متاحة كتجربة مجانية للاستخدام عند الإطلاق، وقد بدأت شركة Adobe باختبار إصدار "freemium" من برنامج Photoshop لتجربة الويب في يونيو من العام الماضي بعد الإصدار التجريبي الأولي من Photoshop للويب في عام 2021.



وقالت الشركة سابقًا إنها تأمل في تقديم نسخة مجانية من الخدمة التي توفر معظم وظائف سطح المكتب الأساسية في Photoshop، لكن أشلي ستيل، نائب الرئيس الأول للوسائط الرقمية في Adobe، أخبر The Verge الآن أن عملاق البرمجيات الإبداعية "ليس لديه خطط فورية لعرض مجاني" وأن المستخدمين الجدد يمكنهم بدلاً من ذلك الاطلاع على Photoshop على الويب من خلال "العروض التوضيحية التفاعلية المجانية" والبرامج التعليمية داخل التطبيق" على موقع Adobe الإلكتروني قبل الالتزام بالاشتراك.













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