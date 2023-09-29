بوتين يختار مساعد سابق لبريغوجين لتدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مساعد سابق لقائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الذي قتل في تحطم طائرة نهاية آب بعدما تمرد لفترة وجيزة على القيادة العسكرية، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين الجمعة، قال بوتين متوجها إلى أندريه تروشيف "خلال الاجتماع الأخير طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في منطقة 'العملية العسكرية الخاصة'" في أوكرانيا.
أ ف ب
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