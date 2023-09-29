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بوتين يختار مساعد سابق لبريغوجين لتدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا

9/29/2023 4:30:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مساعد سابق لقائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الذي قتل في تحطم طائرة نهاية آب بعدما تمرد لفترة وجيزة على القيادة العسكرية، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين الجمعة، قال بوتين متوجها إلى أندريه تروشيف "خلال الاجتماع الأخير طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في منطقة 'العملية العسكرية الخاصة'" في أوكرانيا.
أ ف ب

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