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السيرة غير المعروفة الروائي الذي لم تؤهله الصهيونية لنوبل - جريدة الوطن السعودية

9/29/2023 4:26:29 AM
(MENAFN- Al Watan) في يوليو الماضي حين توفي الروائي الفرنسي ميلان كونديرا، أثار موته لغطًا -بات شبه اعتيادي في العالم العربي حال وفاة أي شخصية إشكالية- منطلقاته سياسية / أيدولوجية تأخذ على كونديرا، ما عدته انحيازًا منه للقوى الصهيونية على حساب القضايا العربية، الفلسطينية تحديدًا، رغم أنه عرف عالميًا كاتبًا انشق عن سياسات بلاده تشيكوسلوفاكيا، داعيًا إلى فن وأدب مجرد من الأيديولوجي أو السياسي لرواياته، وهو ما تجلى بعمق في كتابه الشهير ((فن الرواية)).
ورغم ذلك اشتبك كثير من القراء العرب في التذكير بقبوله جائزة من دولة احتلال، وانصرفوا كثيرًا عن قيمته الفنية كأحد أبرز وأهم روائيي القرن العشرين الذين تخطتهم جائزة نوبل، التي لم تقربه انحيازاته الصهيونية منها، وهو المبرر الذي يعتقد به بعض العرب كشرط لنيل نوبل!.
مؤرخ للتاريخ الشفاهي
في كتاب جمع سلسة مقالات تقتفي حياته ومسيرته، نشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، حررها آریان شومان، يفصح كونديرا عن كيف أنه اتخذ المنفي جرعته الزائدة عن نفسه وتقززه بالحديث عن حياته واهتماماته أمام جموع الصحافيين والنقاد والمهتمين، واكتفى بالرد قائلا: ((تريد أن تعرفني؛ اقرأني)).
عبرت روايات كونديرا عن توثيق رصين ومخيف للظلم والوحشية الماكرة، فعل ذلك بذكاء مؤرخ للتاريخ الشفاهي غير المكتوب في كتب مؤرخي النظام الفاشي، والمولد لأدب الانضغاط كما يسميه كونديرا، وبالرغم من اهتماماته الواضحة بشؤون الدولة، ادعى كونديرا أن الروايات لا ينبغي أن تتأثر بالسياسة: ((يجب أن تظل مستقلة))، ذلك من الصحيح أن نقول إن تجاربه في تشيكوسلوفاكيا، وخبرته مع التجربة الشيوعية قد ألهمت رواياته، فهي ضرورية لبعض قصصه، كما يقول.
التخمين النفسي
يشير الكتاب إلى أن (بعض أعمال كونديرا سياسية أيضًا وبعمق، إذ تعتمد كثيرًا على تجربته الشمولية في محاولة لاستكشاف المشهد الروحي المعقد الذي تسكنه شخصياته)، ومع ذلك، لم يؤكد كونديرا وضعه ككاتب منشق، بل على العكس، وخصوصًا في السنوات الأخيرة؛ فقد سعى جاهدًا لتأهيل، بل إنكار تلك المكانة في كل منعطف.
ويقول مترجم الكتاب: في الموقف الغامض الذي يتبناه كونديرا تجاه البعد السياسي لعمله سنجد مصدرًا مهمًا لجاذبيته الهائلة في جميع أنحاء العالم، إن ((مصير الفرد في المجتمعات الحديثة)) يُمثل منطقة مجهولة للعديد من الروائيين، لكنَّ هذا الموضوع الشائق والشائك في الآن ذاته، يتنفس حياة جديدة في أعمال كونديرا، ويرجع في جزء كبير منه إلى الطريقة البارعة التي تمكن عبرها من دمج الحقيقة مع الخيال؛ فشخصياته تشغل مرحلة حدد نصفها خيال كونديرا، ونصفها الآخر الواقع التاريخي للتاريخ التشيكي الحديث.
يميل إلى العمل على فصول قصيرة، وسرد عرضي متغير يخلق جنبًا إلى جنب مونتاجًا للصور وخطوطًا للرواية والتوصيفات، ولهذه الغاية، طوّر كونديرا أسلوبًا مقتضبًا ومتعرجًا ومثيرًا للتأمل بطريقة متشعبة ولكنها محكمة إذا ما جمعت وأعيد النظر إليها بمجرد انتهاء الرواية؛ فالسرد لديه يُقطع باستمرار، ليظهر كونديرا لإضفاء القليل من الفلسفة أو السيرة الذاتية أو التخمين النفسي لبعض شخصياته.
حشد الأفكار
يظهر هذا أسلوب كونديرا بأفضل صورة في رواية (الكائن الذي لا تُحتمل خفته)، التي تبدأ بالتفكير في فلسفة (العود الأبدي) لنيتشه، وهو انعكاس يعود بذاته ليصبح أحد الأفكار السائدة في الكتاب.
قدرة كونديرا على دمج الفلسفة والتاريخ والأحلام والموسيقى والرومانسية في رواياته وعبر قالب متحرك، وقابل للقراءة بمرونة، ما هي إلا شهادة على أصالته وموهبته الاستثنائية، وليس ذلك المزيج لدى كونديرا لمجرد حشد الكثير من الأفكار، ولكنه حاجة روائية لديه، فغالبًا ما تُبنى روايات كونديرا على موضوعات فلسفية لا تقل أهمية عن الحوار أو الشخصية، وفي مقابلة نادرة أجراها في عام 1989، أوضح كونديرا أن ((هناك مشكلات في الوجود البشري لم تعرف الفلسفة قط كيفية فهمها بكل ما تحمله من إرث، أو حتى تفكيكها، ولكن عبر مزيج الرواية وحدها، يمكن أن نفهمها)).
متلصص رسمي
عدا تلك العناصر المركبة فقد استندت جاذبية روايات كونديرا للقراء إلى موهبته في استخدام الإيروتيكية الصريحة كوسيلة للتعبير عن القضايا الفلسفية والسياسية المعقدة، إنها طريقته ـ كما يقول لإبقاء الأيديولوجيا خارج الحالة الإنسانية، ومع المعرفة الجنسية لا معنى لها عند فصلها عن ظروف الحياة الأوسع محنًا وتجربة؛ فغرف نوم كونديرا في رواياته تبدو شبه خاصة، إذ يُدعى القارئ إليها كمتلصص رسمي، وبذلك، فلم تكن مصادفة أن أهدى فيليب روث روايته (الكاتب الشبح 1979) إلى ميلان كونديرا.
*يحظى كونديرا اليوم ككاتب وإنسان، بتقدير واحترام كبيرين حول العالم.
*في كل حفلة تخمين بشأن جائزة (نوبل)، ترتفع الأصوات لاحتمالية نيله الجائزة، إلى أن مات
*نال کونديرا العديد من الجوائز تقديرًا لرواياته، التي يرى أنها لا تفحص الواقع بل الوجود، والوجود في نظره ليس ما جرى، بل هو حقل الإمكانات الإنسانية، كل ما يمكن للإنسان أن يصيره، وكل ما هو قادر عليه عام 1980
*أصبح الكاتب ذو الأصول (التشيكسلوفاكية) يحتل مكانة بارزة في الحياة الأدبية الفرنسية
* ترأس في باريس ندوة في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية

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