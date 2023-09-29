شركة Quectel تطرح وحدة EM060K-EA LTE-Advanced Cat 6

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Quectel Wireless Solutions، وهي مُقدِّم حلول عالمي لإنترنت الأشياء، أن تطرح وحدة EM060K-EA LTE-Advanced Cat 6، المتوفِّرة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والبرازيل. تعتمد الوحدة، المتوفِّرة في عامل الشكل M.2، والتي تبلغ أبعادها 30.0 ملم × 42.0 ملم × 2.3 ملم والمدعومة بمودم Snapdragon® X12 LTE من شركة Qualcomm Technologies Inc، تقنية 3GPP Release 12 وتدعم معدل تاريخ الذروة النظري البالغ 300 ميجابت في الثانية للوصلة الهابطة و50 ميجابت في الثانية للوصلة الصاعدة. يمكن أن تعمل الوحدة EM060K-EA في درجات حرارة ممتدة تتراوح بين -25 درجة مئوية و+75 درجة مئوية، وتشتمل على EMEA SKU وتتميز بتقنية توفير الطاقة لضمان الحصول على أقصى وقت تشغيل للنشر.

توفر تغطية LTE-A وUMTS وHSPA+، وقد صُمِّمت سلسلة EM060K لطرحها في الأسواق العالمية وتغطي تقريبًا جميع شركات النقل الرائدة في جميع أنحاء العالم. تشتمل الوحدات على بطاقة SIM مدمجة اختيارية (eSIM) وتتميز بتوفُّر تقنية الاستعداد الفردي لبطاقة SIM المزدوجة (DSSS). تتوافق سلسلة EM060K أيضًا مع سلسلة Quectel's EM12 من وحدات Cat 12، ووحدة EM160R-GL Cat 16 وسلسلة RM500Q من وحدات الجيل الخامس (5G) لإضفاء حالة من السهولة على عمليات ترحيل العملاء بين الوحدات المختلفة.

إضافة إلى ذلك، الوحدة مجهَّزة بجهاز استقبال متعدد التشكيلات وعالي الحساسية لنظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) لتمكين تحديد المواقع. تُبسِّط هذه الخاصية من عملية تصميم المنتج وتزويد المستخدمين بإمكانيات تحديد المواقع بشكل أسرع وأكثر دقة وأكثر موثوقية للتطبيقات التي تحتاج إلى توفُّر هذه الخاصية. قامت شركة Quectel بتصميم سلسلة EM060K-EA خصوصًا لتناسب مجموعة من التطبيقات الأساسية، بما في ذلك الموجَّهات الصناعية والبوابات المنزلية وأجهزة فك التشفير وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصناعية والاستهلاكية، إضافة إلى اللافتات الرقمية.

صرَّح Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions: "يسرُّنا أن نكشف النقاب عن وحدة EM060K-EA LTE-A Cat 6 من Quectel". "من المثير جدًّا للاهتمام أن نكون قادرين على طرح هذه الوحدة العالية الأداء التي توفر إمكانية LTE-A في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والبرازيل. إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم بشكل خاص للعملاء هذا المزيج من معدل البيانات المرتفع والاستهلاك المنخفض للطاقة بهذه التكلفة التنافسية. نتطلع إلى دعم احتياجات عملائنا الإضافية لقدرات eSIM وGNSS ضمن سلسلة EM060K."

تتميز هذه الوحدة بمجموعة شاملة من بروتوكولات الإنترنت والواجهات المتوافقة مع معايير الصناعة ومجموعة غنية بالميزات. ثم إنها صُمِّمت لتلبية مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموجَّهات الصناعية، والبوابات المنزلية، وأجهزة فك التشفير، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصناعية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الاستهلاكية، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي الصناعية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية القوية، واللافتات الرقمية. إضافة إلى ذلك، تُعد متوافقة مع برامج تشغيل USB لأنظمة التشغيل Windows وLinux وAndroid، مع خيار شريحة eSIM المدمجة، وهذا يزيد من تعدد استخداماته.

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel بامتلاك عالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز اهتمامها في العملاء بشكل كبير، ونحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء يحظى بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتزايد المكون من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ، ونظام GNSS ، ووحدتي Wi-Fi والبلوتوث إضافة إلى الهوائيات والخدمات.

بفضل المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: ، ولينكدإن ، وفيسبوك ، وX .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.