شركة Quectel تطرح وحدة EM060K-EA LTE-Advanced Cat 6

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Quectel Wireless Solutions، وهي مُقدِّم حلول عالمي لإنترنت الأشياء، أن تطرح وحدة EM060K-EA LTE-Advanced Cat 6، المتوفِّرة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والبرازيل. تعتمد الوحدة، المتوفِّرة في عامل الشكل M.2، والتي تبلغ أبعادها 30.0 ملم × 42.0 ملم × 2.3 ملم والمدعومة بمودم Snapdragon® X12 LTE من شركة Qualcomm Technologies Inc، تقنية 3GPP Release 12 وتدعم معدل تاريخ الذروة النظري البالغ 300 ميجابت في الثانية للوصلة الهابطة و50 ميجابت في الثانية للوصلة الصاعدة. يمكن أن تعمل الوحدة EM060K-EA في درجات حرارة ممتدة تتراوح بين -25 درجة مئوية و+75 درجة مئوية، وتشتمل على EMEA SKU وتتميز بتقنية توفير الطاقة لضمان الحصول على أقصى وقت تشغيل للنشر.
توفر تغطية LTE-A وUMTS وHSPA+، وقد صُمِّمت سلسلة EM060K لطرحها في الأسواق العالمية وتغطي تقريبًا جميع شركات النقل الرائدة في جميع أنحاء العالم. تشتمل الوحدات على بطاقة SIM مدمجة اختيارية (eSIM) وتتميز بتوفُّر تقنية الاستعداد الفردي لبطاقة SIM المزدوجة (DSSS). تتوافق سلسلة EM060K أيضًا مع سلسلة Quectel's EM12 من وحدات Cat 12، ووحدة EM160R-GL Cat 16 وسلسلة RM500Q من وحدات الجيل الخامس (5G) لإضفاء حالة من السهولة على عمليات ترحيل العملاء بين الوحدات المختلفة.
إضافة إلى ذلك، الوحدة مجهَّزة بجهاز استقبال متعدد التشكيلات وعالي الحساسية لنظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) لتمكين تحديد المواقع. تُبسِّط هذه الخاصية من عملية تصميم المنتج وتزويد المستخدمين بإمكانيات تحديد المواقع بشكل أسرع وأكثر دقة وأكثر موثوقية للتطبيقات التي تحتاج إلى توفُّر هذه الخاصية. قامت شركة Quectel بتصميم سلسلة EM060K-EA خصوصًا لتناسب مجموعة من التطبيقات الأساسية، بما في ذلك الموجَّهات الصناعية والبوابات المنزلية وأجهزة فك التشفير وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصناعية والاستهلاكية، إضافة إلى اللافتات الرقمية.
صرَّح Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions: "يسرُّنا أن نكشف النقاب عن وحدة EM060K-EA LTE-A Cat 6 من Quectel". "من المثير جدًّا للاهتمام أن نكون قادرين على طرح هذه الوحدة العالية الأداء التي توفر إمكانية LTE-A في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والبرازيل. إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم بشكل خاص للعملاء هذا المزيج من معدل البيانات المرتفع والاستهلاك المنخفض للطاقة بهذه التكلفة التنافسية. نتطلع إلى دعم احتياجات عملائنا الإضافية لقدرات eSIM وGNSS ضمن سلسلة EM060K."
تتميز هذه الوحدة بمجموعة شاملة من بروتوكولات الإنترنت والواجهات المتوافقة مع معايير الصناعة ومجموعة غنية بالميزات. ثم إنها صُمِّمت لتلبية مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموجَّهات الصناعية، والبوابات المنزلية، وأجهزة فك التشفير، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصناعية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الاستهلاكية، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي الصناعية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية القوية، واللافتات الرقمية. إضافة إلى ذلك، تُعد متوافقة مع برامج تشغيل USB لأنظمة التشغيل Windows وLinux وAndroid، مع خيار شريحة eSIM المدمجة، وهذا يزيد من تعدد استخداماته.
نبذة عن Quectel
يدفعنا شغف Quectel بامتلاك عالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز اهتمامها في العملاء بشكل كبير، ونحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء يحظى بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتزايد المكون من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ، ونظام GNSS ، ووحدتي Wi-Fi والبلوتوث إضافة إلى الهوائيات والخدمات.
بفضل المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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