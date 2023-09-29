Esri تطلق دورة نظم المعلومات الجغرافية للعمل المناخي عبر الإنترنت

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )---مع تزايد آثار تغير المناخ وتكثيفها في جميع أنحاء العالم، أصبح أحد الجوانب الواضحة هو الطبيعة الجغرافية للمشكلة. تتطلب القدرة على مواجهة مثل هذا التحدي الجغرافي الواسع النطاق تقنية تعطي السياق، وهو ما توفره معلومات الموقع. لدعم الأفراد الذين يعملون على تحقيق هذا الهدف، أعلنت Esr ، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية، اليوم أنها ستقدم دورة تدريبية ضخمة جديدة مفتوحة عبر الإنترنت تستكشف تطبيق برامجها لمعالجة آثار تغير المناخ. ستكون الدورة المجانية متاحة هذا الخريف لمدة ستة أسابيع على موقع أكاديمية Esri وتشمل الوصول الكامل إلى ArcGIS Pro ومحلل شبكة ArcGIS وArcGIS Online وغيرها من برامج ArcGIS التي تستخدم أدوات قائمة على العلم وبيانات موثوق بها.
تبدأ دورة نظام المعلومات الجغرافية للعمل المناخي في 25 أكتوبر ويقدم مقدمة شاملة لكيفية استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية لاستيعاب كميات هائلة من البيانات ورسم خرائطها وتصورها وتحليلها ومشاركتها.
يعتمد العلماء والباحثون وقادة الأعمال وواضعو السياسات على نظم المعلومات الجغرافية لجمع الرؤي التي تدعم القرارات السليمة. سيكتسب المشاركون في الدورة التدريبية الضخمة الجديدة المفتوحة عبر الإنترنت خبرة باستخدام مجموعة من برامج ArcGIS أثناء عملهم من خلال سيناريوهات العالم الحقيقي لتصور المخاطر المناخية، وتحليل المخاطر المتعلقة بالمناخ على الناس والبيئات الطبيعية والمبنية، وتحديد مكان نشر الحلول الفعالة.
كبير علماء Esri، Dawn Wright، خبير مشهود له في الجغرافيا وعلم المحيطات وأول شخص أسود يستكشف ويرسم خريطة تشالنجر في أعماق المحيط الهادئ، سيستضيف الدورة.
قال Wright: "في هذه الدورة الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت، سنتعمق في المبادئ العلمية ونستكشف مؤشرات تغير المناخ ومخاطره والخيارات للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية السكان الضعفاء وأكثر من ذلك بكثير". "يمكن أن يبدأ اتخاذ إجراء إيجابي بشأن المناخ بالتحدث ببساطة عن كيفية تأثيره على الأشخاص والأماكن التي تحبها".
تعرض مقاطع فيديو الدورة التدريبية محادثات صريحة مع كبار خبراء المناخ والأفراد الذين يتخذون إجراءات لبث الاستدامة في التعليم ومجتمعاتهم المحلية. تعرض مقاطع فيديو أخرى مناقشات بين خبراء تكنولوجيا Esri في الخطوط الأمامية لمساعدة المنظمات على فهم مخاطر المناخ ومعالجتها.
سيركز كل قسم من الدورة على موضوع وتطبيق محددين. من تحديد المواقع المثلى لتركيب الألواح الشمسية إلى تخطيط التعديلات التي من شأنها تخفيف الحرارة العالية إلى تحسين طرق السفر، سيستكشف المشاركون مجموعة واسعة من السيناريوهات باستخدام بيانات حقيقية وأدوات ArcGIS القوية.
وتابع Wright: "أدعو أي شخص قلق بشأن تغير المناخ ويريد إحداث فرق للانضمام إلى هذه الدورة". "سيكون الأمر ممتعًا أيضًا!"
يتطلب إطلاق العمل الإيجابي التواصل الفعال، وسيتعلم المشاركون في الدورة كيفية استخدام لوحات معلومات ArcGIS وتطبيقات ArcGIS الفورية وخرائط ArcGIS StoryMaps لمشاركة البيانات ونتائج تحليلها باستخدام منتجات معلومات جذابة بصريًا سيكون لها صدى لدى صانعي القرار والجمهور.
دورة نظم المعلومات الجغرافية للعمل المناخي مفتوحة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم. كل ما هو مطلوب للحضور هو حساب ArcGIS، وهو مجاني وسهل الإنشاء على accounts.arcgis. سيتم منح شهادة لجميع المشاركين بعد الانتهاء من الدورة. التسجيل مفتوح حتى 8 نوفمبر.
لعرض تفاصيل الدورة التدريبية والتسجيل، تفضل بزيارة go.esri.com/gis-for-climate-action-course .
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri.
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