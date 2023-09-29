Esri تطلق دورة نظم المعلومات الجغرافية للعمل المناخي عبر الإنترنت

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )---مع تزايد آثار تغير المناخ وتكثيفها في جميع أنحاء العالم، أصبح أحد الجوانب الواضحة هو الطبيعة الجغرافية للمشكلة. تتطلب القدرة على مواجهة مثل هذا التحدي الجغرافي الواسع النطاق تقنية تعطي السياق، وهو ما توفره معلومات الموقع. لدعم الأفراد الذين يعملون على تحقيق هذا الهدف، أعلنت Esr ، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية، اليوم أنها ستقدم دورة تدريبية ضخمة جديدة مفتوحة عبر الإنترنت تستكشف تطبيق برامجها لمعالجة آثار تغير المناخ. ستكون الدورة المجانية متاحة هذا الخريف لمدة ستة أسابيع على موقع أكاديمية Esri وتشمل الوصول الكامل إلى ArcGIS Pro ومحلل شبكة ArcGIS وArcGIS Online وغيرها من برامج ArcGIS التي تستخدم أدوات قائمة على العلم وبيانات موثوق بها.

تبدأ دورة نظام المعلومات الجغرافية للعمل المناخي في 25 أكتوبر ويقدم مقدمة شاملة لكيفية استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية لاستيعاب كميات هائلة من البيانات ورسم خرائطها وتصورها وتحليلها ومشاركتها.

يعتمد العلماء والباحثون وقادة الأعمال وواضعو السياسات على نظم المعلومات الجغرافية لجمع الرؤي التي تدعم القرارات السليمة. سيكتسب المشاركون في الدورة التدريبية الضخمة الجديدة المفتوحة عبر الإنترنت خبرة باستخدام مجموعة من برامج ArcGIS أثناء عملهم من خلال سيناريوهات العالم الحقيقي لتصور المخاطر المناخية، وتحليل المخاطر المتعلقة بالمناخ على الناس والبيئات الطبيعية والمبنية، وتحديد مكان نشر الحلول الفعالة.

كبير علماء Esri‏، Dawn Wright، خبير مشهود له في الجغرافيا وعلم المحيطات وأول شخص أسود يستكشف ويرسم خريطة تشالنجر في أعماق المحيط الهادئ، سيستضيف الدورة.

قال Wright: "في هذه الدورة الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت، سنتعمق في المبادئ العلمية ونستكشف مؤشرات تغير المناخ ومخاطره والخيارات للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية السكان الضعفاء وأكثر من ذلك بكثير". "يمكن أن يبدأ اتخاذ إجراء إيجابي بشأن المناخ بالتحدث ببساطة عن كيفية تأثيره على الأشخاص والأماكن التي تحبها".

تعرض مقاطع فيديو الدورة التدريبية محادثات صريحة مع كبار خبراء المناخ والأفراد الذين يتخذون إجراءات لبث الاستدامة في التعليم ومجتمعاتهم المحلية. تعرض مقاطع فيديو أخرى مناقشات بين خبراء تكنولوجيا Esri في الخطوط الأمامية لمساعدة المنظمات على فهم مخاطر المناخ ومعالجتها.

سيركز كل قسم من الدورة على موضوع وتطبيق محددين. من تحديد المواقع المثلى لتركيب الألواح الشمسية إلى تخطيط التعديلات التي من شأنها تخفيف الحرارة العالية إلى تحسين طرق السفر، سيستكشف المشاركون مجموعة واسعة من السيناريوهات باستخدام بيانات حقيقية وأدوات ArcGIS القوية.

وتابع Wright: "أدعو أي شخص قلق بشأن تغير المناخ ويريد إحداث فرق للانضمام إلى هذه الدورة". "سيكون الأمر ممتعًا أيضًا!"

يتطلب إطلاق العمل الإيجابي التواصل الفعال، وسيتعلم المشاركون في الدورة كيفية استخدام لوحات معلومات ArcGIS وتطبيقات ArcGIS الفورية وخرائط ArcGIS StoryMaps لمشاركة البيانات ونتائج تحليلها باستخدام منتجات معلومات جذابة بصريًا سيكون لها صدى لدى صانعي القرار والجمهور.

دورة نظم المعلومات الجغرافية للعمل المناخي مفتوحة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم. كل ما هو مطلوب للحضور هو حساب ArcGIS، وهو مجاني وسهل الإنشاء على accounts.arcgis. سيتم منح شهادة لجميع المشاركين بعد الانتهاء من الدورة. التسجيل مفتوح حتى 8 نوفمبر.

لعرض تفاصيل الدورة التدريبية والتسجيل، تفضل بزيارة go.esri.com/gis-for-climate-action-course .

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri.

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