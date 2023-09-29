Huawei تكشف عن استثمار بقيمة 430 مليون دولار لتعزيز أفريقيا الرقمية

هذه الإستراتيجية، المعنونة "تسريع الذكاء الاصطناعي لأفريقيا الجديدة"، ليست مجرد خريطة طريق، ولكنها مخطط شامل لمستقبل أفريقيا الرقمي والتكنولوجي. نظرًا لتعداد سكان القارة من الشباب، الذي يبلغ 60% في عمر 25 عامًا أو أقل، تبرز الرقمنة كمحفز رئيسي للنمو في الدول الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الإمكانات الكبيرة للقارة في مجال الطاقة الخضراء ميزة تنافسية لا مثيل لها في عصر الذكاء الاصطناعي. وإدراكًا لنقاط القوة هذه، فإن إستراتيجية Huawei الجديدة مبنية على دمج التقنيات الذكية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في القطاعات الحيوية التي تشكل وتؤثر على الحياة اليومية للأفارقة، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل والتمويل والزراعة والتعدين.

تتمحور الإستراتيجية حول ثلاثة مجالات عمل أساسية:



تسريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدماج، وبالتالي تحسين حياة الناس من خلال توسيع نطاق تغطية وجودة الخدمات الأساسية؛

تسريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدارة الحكومية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والتجارة؛ تسريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في جميع أنحاء الاقتصاد، لا سيما في الصناعات الرئيسية في أفريقيا.

ولدعم هذه الإستراتيجية، كشف Terry HE خلال الحدث عن خطة استثمارية مهمة تسمى "المستقبل الذكي" لمنطقة شمال أفريقيا، تشمل 28 دولة تقع إلى الشمال من خط الاستواء داخل القارة الأفريقية.

تم تخصيص هذه المبادرة الاستثمارية الكبرى لمدة خمس سنوات، والتي يبلغ مجموع ميزانيتها 430 مليون دولار، على النحو التالي: 200 مليون دولار لإنشاء أول مركز سحابي عام في المنطقة، يقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، و200 مليون دولار إضافية لدعم 200 شريك برمجيات محلي وتمكين 1300 شريك قناة. فيما يتعلق بتطوير المواهب، ستستثمر هواوي 30 مليون دولار لتدريب 10 آلاف مطور محلي وتعليم 100 ألف محترف رقمي، ما يخلق قوة عاملة ماهرة لتعزيز التحول الذكي في المنطقة.

التحديات هائلة، والمخاطر كبيرة. قال Terry HE ، رئيس هواوي شمال إفريقيا (شمال وغرب ووسط إفريقيا): "يتميز كل تطور تكنولوجي بالمثابرة والاستكشاف والاستثمار". وأضاف: "لتسريع التحول الذكي في شمال إفريقيا، ستكثف Huawei استثماراتها في التقنيات والأنظمة البيئية والمواهب ". وشدد على الأهمية الحاسمة للتعاون الوثيق بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات لتحقيق هذه الطموحات. وفي الختام، دعا إلى العمل الموحد، قائلاً: "دعونا نوحد قوانا للدخول في عالم أكثر ذكاءً في أفريقيا وتحقيق تطلعات شعوبها".

بالنسبة لشركة Huawei، تمثل إفريقيا عنصرًا محوريًا في طموحات نمو الشركة، مما يؤكد التزامها الثابت بالتحول الرقمي في القارة.

حول Huawei

Huawei هي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. مع حلول متكاملة في أربعة مجالات رئيسية –شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية– نحن ملتزمون بجلب التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. تتميز مجموعة منتجات وحلول وخدمات Huawei من البداية إلى النهاية بأنها تنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام الإيكولوجي، نخلق قيمة دائمة لعملائنا، ونعمل على تمكين الناس وإثراء الحياة في المنزل وإلهام الابتكار في الشركات من جميع الأشكال والأحجام. في Huawei، يتم تعزيز الابتكار بالنظر إلى احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على التطورات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. نعمل في أكثر من 170 دولة وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية، ولدينا 28 موقعًا في منطقة شمال أفريقيا. تأسست Huawei في عام 1987 وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.

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