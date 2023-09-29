Bartek Ingredients على المسار الصحيح مع قدرة مضاعفة للمنشأة الجديدة وخفض الانبعاثات بنسبة 80 في المائة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --يسر Bartek Ingredients أن تقدم تحديثًا عن تقدمها في أكبر منشأة لتصنيع حمض الماليك والفوماريك في العالم.يسير المشروع، الذي بدأ في يناير 2023، وفقًا للجدول الزمني لتسليم المنتج للعملاء بحلول نهاية سبتمبر 2024.

قال John Burrows، الرئيس التنفيذي لشركة Bartek، "نحن فخورون بتأكيد أننا نتقدم كما هو متوقع". "نحن متحمسون حقًا لتقديم قدرتنا الموسعة بحلول الصيف المقبل، بالإضافة إلى قدرات جديدة لمجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة".

تتوقع Bartek أن تضع المنشأة الجديدة معيارًا عالميًا جديدًا لسلامة المصنع وكفاءته وأدائه البيئي. ومن بين إنجازاتها المتوقعة مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة Bartek وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة بأكثر من 80 في المائة.

تعمل Bartek مع شركة الهندسة العالمية WSP في المشروع وستواصل مشاركة التحديثات في جميع مراحل بناء المنشأة. للأسئلة أو للعثور على التحديثات، تفضل بزيارة Bartek.ca .

حول Bartek Ingredients

لأكثر من 50 عامًا، كانت .Bartek Ingredients Inc شركة عالمية رائدة في تصنيع حمض الماليك وحمض الفوماريك وأنهدريد حمض المالييك. يقع المقر الرئيسي لشركة Bartek في ستوني كريك، في أونتاريو، بكندا، وتوظف 120 شخصًا عبر منشآتها الإنتاجية في جنوب أونتاريو. تم تسجيل مرافق Bartek وفقًا لمعيار الأيزو 9001:2015. كما أن Bartek حاصلة على شهادة BRC للمعيار العالمي لسلامة الأغذية، وهي توزع منتجاتها على أكثر من 40 دولة حول العالم. مع الملكية الجديدة في عام 2019 والاستثمارات الكبيرة، يستمر تعزيز وجود Bartek في مجال الأغذية والمشروبات من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة للغاية التي تستخدم الخبرة العميقة في المنتجات والمعرفة التطبيقية لتقديم حلول لاحتياجات الصناعة. لمزيد من المعلومات حول Bartek، تفضل بزيارة bartek.ca/

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.