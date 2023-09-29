Bartek Ingredients على المسار الصحيح مع قدرة مضاعفة للمنشأة الجديدة وخفض الانبعاثات بنسبة 80 في المائة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --يسر Bartek Ingredients أن تقدم تحديثًا عن تقدمها في أكبر منشأة لتصنيع حمض الماليك والفوماريك في العالم.يسير المشروع، الذي بدأ في يناير 2023، وفقًا للجدول الزمني لتسليم المنتج للعملاء بحلول نهاية سبتمبر 2024.
قال John Burrows، الرئيس التنفيذي لشركة Bartek، "نحن فخورون بتأكيد أننا نتقدم كما هو متوقع". "نحن متحمسون حقًا لتقديم قدرتنا الموسعة بحلول الصيف المقبل، بالإضافة إلى قدرات جديدة لمجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة".
تتوقع Bartek أن تضع المنشأة الجديدة معيارًا عالميًا جديدًا لسلامة المصنع وكفاءته وأدائه البيئي. ومن بين إنجازاتها المتوقعة مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة Bartek وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة بأكثر من 80 في المائة.
تعمل Bartek مع شركة الهندسة العالمية WSP في المشروع وستواصل مشاركة التحديثات في جميع مراحل بناء المنشأة. للأسئلة أو للعثور على التحديثات، تفضل بزيارة Bartek.ca .
حول Bartek Ingredients
لأكثر من 50 عامًا، كانت .Bartek Ingredients Inc شركة عالمية رائدة في تصنيع حمض الماليك وحمض الفوماريك وأنهدريد حمض المالييك. يقع المقر الرئيسي لشركة Bartek في ستوني كريك، في أونتاريو، بكندا، وتوظف 120 شخصًا عبر منشآتها الإنتاجية في جنوب أونتاريو. تم تسجيل مرافق Bartek وفقًا لمعيار الأيزو 9001:2015. كما أن Bartek حاصلة على شهادة BRC للمعيار العالمي لسلامة الأغذية، وهي توزع منتجاتها على أكثر من 40 دولة حول العالم. مع الملكية الجديدة في عام 2019 والاستثمارات الكبيرة، يستمر تعزيز وجود Bartek في مجال الأغذية والمشروبات من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة للغاية التي تستخدم الخبرة العميقة في المنتجات والمعرفة التطبيقية لتقديم حلول لاحتياجات الصناعة. لمزيد من المعلومات حول Bartek، تفضل بزيارة bartek.ca/
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