قوات القمع تقتحم غرف الأسرى في ريمون وتعزل أسيرًا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-اقتحمت قوات القمع الإسرائيلي، الجمعة، قسم (5) في سجون ريمون، الذي يتواجد بداخله الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب نادي الأسير، فإن تلك القوات قامت بعمليات تفتيش داخل مجموعة من الغرف في القسم.
وأقدمت إدارة السجن على إغلاق باقي الأقسام.
ونقلت تلك القوات الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما جرى نقل مجموعة من الأسرى إلى الزنازين في سجن (ريمون).
يشار إلى أن الأسير القاضي من مدينة البيرة، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات و25 عامًا.
ويتعرض الأسرى في سجون الاحتلال، لحملة واسعة من القمع والاعتداءات المتكررة.
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