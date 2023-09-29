قوات القمع تقتحم غرف الأسرى في ريمون وتعزل أسيرًا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-اقتحمت قوات القمع الإسرائيلي، الجمعة، قسم (5) في سجون ريمون، الذي يتواجد بداخله الأسرى الفلسطينيين.





وبحسب نادي الأسير، فإن تلك القوات قامت بعمليات تفتيش داخل مجموعة من الغرف في القسم.





وأقدمت إدارة السجن على إغلاق باقي الأقسام.





ونقلت تلك القوات الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما جرى نقل مجموعة من الأسرى إلى الزنازين في سجن (ريمون).



يشار إلى أن الأسير القاضي من مدينة البيرة، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات و25 عامًا.





ويتعرض الأسرى في سجون الاحتلال، لحملة واسعة من القمع والاعتداءات المتكررة.