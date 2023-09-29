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فتوح يرحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري

9/29/2023 4:19:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار الكنيسة الأنجليكانية في جنوب إفريقيا، إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري والذي اعتمدته اللجنة الدائمة الإقليمية للكنيسة خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء.

وقال فتوح، في بيان اليوم الجمعة، إن هذا القرار انتصار لعدالة قضيتنا الفلسطينية، ويعبر عن مدى الظلم والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة اقتحام دور العبادة الإسلامية والمسيحية والاعتداء على رجال الدين المسيحين، وعمليات القمع التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية، وحرمان الحقوق الدينية وحرية العبادات في كنائس القدس. وأضاف، إن ما يتعرض له الوجود المسيحي وأماكن العبادة من تخريب للكنائس وممتلكاتها دليل واضح على أن الحكومة العنصرية لا تميز بين دور العبادة المسيحية والإسلامية.

وشكر فتوح الكنيسة الأنجليكانية على هذا الموقف الأخلاقي الذي يفضح عنصرية الاحتلال، وطالب كافة الكنائس ورجال الدين والأحرار في العالم بإعلاء صوتهم في وجه انتهاكات وعنصرية الاحتلال كي تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني ويمارس حقه بالعبادة وحريته بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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