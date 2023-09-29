إغلاق التحقيق ضد بن غفير في قضية إشهاره مسدس ضد فلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، قررت وقف التحقيق ضد وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، في قضية تهديده لحراس فلسطينيين من الداخل المحتل بعد مواجهة بينه وبينهم في أرض المعارض بمدينة تل أبيب قبل نحو عامين.
وكان نشر مقطع فيديو يظهر بن غفير وهو يشهر مسدسًا تجاه الحراس بعد جدال بينهم.
وتم أمس الخميس تسليم، المحكمة العليا الإسرائيلية، إشعارًا بقرار إغلاق القضية في إطار تحديث الالتماس الذي طالب بمنع بن غفير بإقالته من منصبه بسبب تصرفاته في مثل هذه القضية.
وكان ادعى بن غفير أنه شعر بالتهديد من قبل الحراس ما دفعه لسحب مسدسه الشخصي الذي حصل عليه من ضابط الكنيست بسبب التهديدات التي يتعرض لها.
وقال مكتب المستشارة القضائية، إن القرار اتخذ بعد فحص الأدلة التي أظهرت أنه لا يوجد ما يسمح بإمكانية إدانته.
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