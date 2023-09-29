إغلاق التحقيق ضد بن غفير في قضية إشهاره مسدس ضد فلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، قررت وقف التحقيق ضد وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، في قضية تهديده لحراس فلسطينيين من الداخل المحتل بعد مواجهة بينه وبينهم في أرض المعارض بمدينة تل أبيب قبل نحو عامين.





وكان نشر مقطع فيديو يظهر بن غفير وهو يشهر مسدسًا تجاه الحراس بعد جدال بينهم.





وتم أمس الخميس تسليم، المحكمة العليا الإسرائيلية، إشعارًا بقرار إغلاق القضية في إطار تحديث الالتماس الذي طالب بمنع بن غفير بإقالته من منصبه بسبب تصرفاته في مثل هذه القضية.





وكان ادعى بن غفير أنه شعر بالتهديد من قبل الحراس ما دفعه لسحب مسدسه الشخصي الذي حصل عليه من ضابط الكنيست بسبب التهديدات التي يتعرض لها.





وقال مكتب المستشارة القضائية، إن القرار اتخذ بعد فحص الأدلة التي أظهرت أنه لا يوجد ما يسمح بإمكانية إدانته.



