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توضيح هام التعليم العالي حول القبول الموحد للعام الجامعي الحالي

9/29/2023 3:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة، للإجابة على استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024.
وذكرت الوزارة أن المنصة ستطلق اعتباراً الأحد الأول من تشرين الأول، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء.


وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث ستتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.


وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة، خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة عمان، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.
وأعلنت وزارة التعليم العالي أمس الخميس، نتائج القبول الموحد، في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

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