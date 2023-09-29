تناول الموز قبل النضج الكامل يحمي من مرض خطير

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - غالبا ما يميل الناس لأكل الموز بعد نضوجه وتحوله إلى قوام أكثر ليونة، لكن أحد خبراء التغذية قال إن أكل الثمرة الصفراء قبل نضوجها بشكل كامل له فائدة كبيرة في الحماية من سرطان القولون.
وقال خبير التغذية مايكل موسلي إن :"الموز الأخضر يحتوي على مادة النشا الذي لا يتحلل بسهولة في الأمعاء ولكنه يعمل بشكل أشبه بالألياف، هذا النوع من النشا لا يسبب ارتفاعا كبيرا في نسبة السكر في الدم، ويساعد في تنشيط البكتيريا النافعة في الأمعاء".
وأضاف أن نشاط هذا النوع من البكتيريا يسهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون القاتل، ويحسن صحة الكبد والأمعاء.
وتناول المرضى في دراسة أجراها باحثون مسحوق النشا المصنوع من الذرة مرتين يوميا لمدة 4 أشهر، وأظهرت النتائج أن الدهون في أكبادهم كانت أقل بنسبة 40 % مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المسحوق النشوي على الإطلاق.
وأضاف موسلي: "الخبر السار هو أنه يمكنك بسهولة زيادة استهلاكك من النشا عن طريق تناول الشوفان والبقوليات والموز الأخضر". سكاي نيوز
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