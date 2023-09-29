صدمة موجعة لعروس نينوى المكلومة.. وفاة والدتها وشقيقها

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفيت والدة وشقيق عروس نينوى، أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما في الحريق خلال حفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
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