صدمة موجعة لعروس نينوى المكلومة.. وفاة والدتها وشقيقها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفيت والدة وشقيق عروس نينوى، أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما في الحريق خلال حفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.



وقالت وسائل إعلام عراقية إن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.



وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

