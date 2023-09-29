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أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

9/29/2023 3:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 2% بعد تحقيقها مكاسب طفيفة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

وأثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات من السعودية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم خمسة سنتات إلى 95.43 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 13 سنتا لتسجل 93.23 دولار للبرميل.

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