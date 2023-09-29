أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 2% بعد تحقيقها مكاسب طفيفة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.
وأثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات من السعودية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم خمسة سنتات إلى 95.43 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 13 سنتا لتسجل 93.23 دولار للبرميل.
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