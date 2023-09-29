الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

MENAFN - Palestine News Network ) القدس-الخليل/PNN-أدى آلاف المصلين صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، فجر اليوم الجمعة، مؤكدين على إسلامية المسجدين ورافضين لانتهاكات الاحتلال.

وشهدت باحات المسجد الأقصى توافد آلاف المصلين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس وضواحيها والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن استطاع من الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعقب صلاة الفجر جلسات ذكر ومواعظ دينية، وتوزيع المشروبات الساخنة على المصلين والإفطارات الجماعية في باحات المسجد.

وفي الخليل، لبى مئات المصلين نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي، مؤكدين على إسلامية المسجد ورفضا لتدنيسه من الاحتلال ومستوطنيه.

وشارك آلاف المواطنين، أمس الخميس، في احتفال إحياء ذكرى المولد النبوي داخل المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وسط تعليق للزينة في البلدة القديمة لمدينتي القدس والخليل.



