الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس-الخليل/PNN-أدى آلاف المصلين صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، فجر اليوم الجمعة، مؤكدين على إسلامية المسجدين ورافضين لانتهاكات الاحتلال.
وشهدت باحات المسجد الأقصى توافد آلاف المصلين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس وضواحيها والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن استطاع من الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية المحتلة.
وأعقب صلاة الفجر جلسات ذكر ومواعظ دينية، وتوزيع المشروبات الساخنة على المصلين والإفطارات الجماعية في باحات المسجد.
وفي الخليل، لبى مئات المصلين نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي، مؤكدين على إسلامية المسجد ورفضا لتدنيسه من الاحتلال ومستوطنيه.
وشارك آلاف المواطنين، أمس الخميس، في احتفال إحياء ذكرى المولد النبوي داخل المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وسط تعليق للزينة في البلدة القديمة لمدينتي القدس والخليل.
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