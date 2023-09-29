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قتيلان في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

9/29/2023 3:13:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قتل فلسطينيان، الليلة الماضية، في جريمتي إطلاق نار وقعتا بالداخل المحتل.


وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه قتل المسن عيد الزيادين (70 عامًا) في جريمة إطلاق نار في النقب.


فيما قتل الشاب راني قيسي (21 عامًا) في جريمة إطلاق نار أخرى بمنطقة الفرديس.

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