قتيلان في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

قتيلان في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل
التاريخ
9/29/2023 3:13:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قتل فلسطينيان، الليلة الماضية، في جريمتي إطلاق نار وقعتا بالداخل المحتل.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه قتل المسن عيد الزيادين (70 عامًا) في جريمة إطلاق نار في النقب.
فيما قتل الشاب راني قيسي (21 عامًا) في جريمة إطلاق نار أخرى بمنطقة الفرديس.
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