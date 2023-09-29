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صندوق النقد الدولي يُقرض المغرب 1.3 مليار دولار

9/29/2023 3:13:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن صندوق النقد الدولي، عن قرض بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب، لتمكين المملكة المغربية من تمويل تحولها البيئي، وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.


ويأتي القرض الممتد على فترة 18 شهرا بعد شهر من الزلزال المدمر الذي ضرب سلسلة جبال أطلس في المغرب بداية هذا الشهر .
ويندرج القرض في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق عليه مجلس الإدارة وهو يساوي مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة .


ويهدف القرض إلى تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص للتخلص من الكربون.
وأضاف الصندوق أنه سيساعد السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.


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