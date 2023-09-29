100 شركة بريطانية تعرض ابتكاراتها في «أديبك»

أعلن مجلس صناعات الطاقة، الاتحاد التجاري العالمي للشركات العاملة في قطاع الطاقة، عن مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة ((أديبك 2023))، حيث يشرف على تنظيم جناح المملكة المتحدة والذي يضم 100 شركة بريطانية. ويحتفي المجلس هذا العام بمشاركته للسنة العشرين على التوالي في المعرض.

وتطور ((أديبك)) خلال السنوات الماضية ليصبح أكبر وأهم فعالية لصناعة الطاقة على مستوى العالم، فهو الحدث الذي يجمع كبار قادة صناعة الطاقة من كل أنحاء المعمورة لإبداء الرأي في القضايا الأساسية التي تمس مختلف قطاعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص وبناء شراكات طويلة الأمد.

وفي هذا العام، يضم جناح المملكة المتحدة أكثر من 100 شركة، وهو نمو يزيد على 11 % عن العام الماضي، عبر مساحة تبلغ 1350 متراً مربعاً. ويتضمن الجناح أيضاً جناحين فرعيين لكل من اسكتلندا وويلز، يسلطان الضوء على جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.