«نخيل» تروج مشاريعها بمعرض موناكو لليخوت

أعلنت شركة ((نخيل))، تعاونها للمرة الأولى مع شركة الوساطة لبيع وتأجير اليخوت الفاخرة ((إدميستون)) خلال معرض موناكو لليخوت، وتتيح هذه الشراكة لـ((نخيل)) استعراض مشاريعها على الواجهة البحرية لضيوف المعرض فضلاً عن إظهار مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير تجارب المعيشة الراقية.

وتسلط ((نخيل)) الضوء خلال المعرض على مشروعها الأحدث الفاخر ((كومو ريزيدنسز)) في ((نخلة جميرا))، وهو عبارة عن برج سكني مكون من 76 طابقاً مع شرفات محيطة توفر لجميع الوحدات إطلالات بانورامية بزاوية 180 أو 360 درجة على مدينة دبي والخليج العربي.

وتستعرض ((نخيل)) أيضاً فلل ((كورال)) وفلل ((بيتش)) التي تم إطلاقها أخيراً في مشروع ((نخلة جبل علي)). وقد تم الكشف أخيراً عن المخطط الجديد لهذا المشروع الذي سيصبح الوجهة الأبرز في المنطقة الجنوبية سريعة النمو لدبي.