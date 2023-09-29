تراجع شهري بمعدل التضخم في ألمانيا إلى 4.5 % بسبتمبر

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، استناداً إلى بيانات أولية، أن معدل التضخم في البلاد بلغ 4.5 % في سبتمبر الجاري، مقابل 6.1 % في أغسطس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في ألمانيا تراجع بذلك إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير 2022 حيث كانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم إلى الرقم 4 قبل الفاصلة في فبراير من العام الماضي عندما بلغ 4.3 %.

وفي أعقاب بدء الحرب على أوكرانيا أخذت أسعار الطاقة في الارتفاع بشكل سريع، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بوجه عام.

ووفقاً للبيانات الأولية سجلت أسعار المستهلكين في سبتمبر الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.3 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وأفادت الأرقام الأولية بأن أسعار المواد الغذائية سجلت في الشهر الجاري مجدداً ارتفاعاً ملحوظاً بـ 7.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. في المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، إذ وصل معدل التضخم السنوي في أسعار الطاقة المنزلية والوقود إلى 1 %.

كان معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عندما بلغ 8.8 % في خريف عام 2022، وها هو معدل التضخم يبتعد بصورة ملحوظة في الوقت الراهن عن هذا المستوى القياسي.

وكان معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد بمدينة هاله (آي دبليو إتش) ومعهد كيل للاقتصاد العالمي ومعهد (آر دبليو آي)-لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة إيسن أعلنت في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم أنها تتوقع حدوث انخفاض في معدل التضخم، وقال باحثو هذه المعاهد إنهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم 6.1 % في العام الحالي، وإنه سينخفض في العام المقبل ليصل إلى 2.6 %.