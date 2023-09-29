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المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل ترفض طلب جايير بولسونارو وتثبت قرار حرمانه من الترشح

9/29/2023 3:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا الخميس طلباً تقدّم به جايير بولسونارو وثبتت قرار عدم أهلية الرئيس السابق للترشح مدة ثماني سنوات بسبب "التعسف في استخدام السلطة".

وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 يونيو لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".

وكان أمام القضاة مهلة حتى الخميس للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الإلكتروني.

وكان رئيس البلاد السابق بين العامين 2019 و2022 وصف الحكم بأنه "طعنة في الظهر" وأعلن أنه سيستأنفه أمام المحكمة الفدرالية العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وصدر القرار في حق بولسونارو بسبب انتقاده لصناديق الاقتراع الإلكترونية من دون أن يقدّم أي دليل، قبل ثلاثة أشهر على انتخابات فاز بها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال اجتماع في برازيليا مع سفراء في 18 يوليو 2022 نشر معلومات مضللة حول التصويت الإلكتروني وألمح إلى احتمال تدخل الجيش في حال حصول ثغرات في هذا النظام.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.

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