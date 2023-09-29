تغيرات على حالة الطقس اعتباراً من الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيا في اغلب مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجبلية العالية تكون أقل حرارة وتميل إلى الاعتدال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراجع درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث تنخفض لتعود لمعدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها ؛ وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.