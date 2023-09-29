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الأمن يُقنع ستيني بالعدول عن الانتحار من أعلى نفق المدينة الرياضية

9/29/2023 2:15:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقدم شخص ستيني على محاول الانتحار، مهدداً برمي نفسه من أعلى نفق المدينة الرياضية في عمان، ليل الخميس الجمعة.
وقال مصدر أمني، إن مجموعات الأمن تواجدت بالمكان، وتمكّنت من إقناعه بالعدول عن الانتحار.
وبيّن المصدر أنه تم اصطحابه إلى المركز الأمني المُختص للتحقيق معه.

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