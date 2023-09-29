الأمن يُقنع ستيني بالعدول عن الانتحار من أعلى نفق المدينة الرياضية

الأمن يُقنع ستيني بالعدول عن الانتحار من أعلى نفق المدينة الرياضية
التاريخ
9/29/2023 2:15:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أقدم شخص ستيني على محاول الانتحار، مهدداً برمي نفسه من أعلى نفق المدينة الرياضية في عمان، ليل الخميس الجمعة.
وقال مصدر أمني، إن مجموعات الأمن تواجدت بالمكان، وتمكّنت من إقناعه بالعدول عن الانتحار.
وبيّن المصدر أنه تم اصطحابه إلى المركز الأمني المُختص للتحقيق معه.
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