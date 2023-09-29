Friday, 29 September 2023 10:12 GMT

الولايات المتحدة تستعد لشلل محتمل في الميزانية

9/29/2023 2:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت الإدارة الأميركية ليل الخميس الجمعة، إبلاغ العاملين لديها بإغلاق وشيك، من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا، أو جعلهم يعملون بلا أجر، ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.


وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين( الجمهوري والديموقراطي) شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
ومن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل السبت الأحد، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات في الأراضي الأميركية.


MENAFN29092023000208011052ID1107162545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث