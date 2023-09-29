الولايات المتحدة تستعد لشلل محتمل في الميزانية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - باشرت الإدارة الأميركية ليل الخميس الجمعة، إبلاغ العاملين لديها بإغلاق وشيك، من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا، أو جعلهم يعملون بلا أجر، ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.
وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين( الجمهوري والديموقراطي) شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
ومن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل السبت الأحد، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات في الأراضي الأميركية.
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