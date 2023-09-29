الولايات المتحدة تستعد لشلل محتمل في الميزانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت الإدارة الأميركية ليل الخميس الجمعة، إبلاغ العاملين لديها بإغلاق وشيك، من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا، أو جعلهم يعملون بلا أجر، ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.



وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين( الجمهوري والديموقراطي) شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

ومن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل السبت الأحد، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات في الأراضي الأميركية.

