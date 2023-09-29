ملك ماليزيا يشكر محمد بن زايد على تمويل مشروع سكني لمحدودي الدخل مكون من 790 منزلاً

دشن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا وسلطان ولاية بهانج، حفل تسليم مفاتيح المنازل للمستفيدين من مشروع السلطان عبد الله السكني ((Ru›Rasa))، أثناء زيارته لمحافظة تمرلوه في ولاية بهانج، بحضور ولي عهد ولاية بهانج، الأمير حسن الإبراهيم ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وداتؤ سري وان رشدي بن وان إسماعيل، كبير وزراء ولاية بهانج، وعامر حسن الطنيجي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بماليزيا.

وأعرب ملك ماليزيا، عن امتنانه لدولة الإمارات، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تمويل هذا المشروع الذي شمل بناء 790 منزلاً لفئة ذوي الدخل المحدود، ويتم تنفيذه على مدى 4 سنوات في جميع محافظات ولاية بهانج، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2025.

ومن جانبه، نقل القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى ماليزيا، إلى ملك ماليزيا، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لماليزيا وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبدوره، بعث ملك ماليزيا تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.