8 أكتوبر آخر موعد لحجز اختبارات رخص «المهن التعليمية»

دعت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التراخيص المهنية، المهن التعليمية في الميدان التربوي، إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية للعاملين في الميدان حالياً (معلم – مهن مدرسية- قيادات مدرسية) والتي تلائم تخصصهم الوظيفي والمهني قبل 8 أكتوبر للتقدم للاختبارات التي تعقد في نوفمبر المقبل، وذلك من خلال

وعممت الوزارة جدول اختبارات نوفمبر الخاص بتراخيص المهن التعليمية والتي من المقرر تنفيذها في 5 نوفمبر المقبل لتخصص القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، وتخصص اللغة العربية لغير الناطقين بها للحلقتين الثانية والثالثة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها لذات الحلقات، وتخصص الفيزياء للمرحلة الثانوية.

وشملت التخصصات أيضا العلوم للحلقة الثانية والتكنولوجيا والتصميم منهاج وزاري- python للحلقة الثانية، والدراسات الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية، والتربية البدنية، وإدارة الأعمال للحلقتين الثانية والثالثة.

ووفقاً لآخر إحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2022، بلغ إجمالي أعداد الحاصلين على رخص المهن التعليمية والتخصصية في الميدان التربوي أكثر من 33 ألفاً و800 معلم ومعلمة بمختلف التخصصات في المدارس الحكومية والخاصة، ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.

وأكدت الوزارة إمكانية تقدم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، دون اشتراط عمله في مدرسة حكومية أو خاصة.