اتفاق أوروبي «قريب» على سياسة جديدة إزاء المهاجرين

أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تفاؤلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكدت ألمانيا تأييدها لها.

وقال المفوض، مارغريتيس سخيناس، لدى توجهه للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: ((نقترب حالياً من الاتفاق الكبير الذي تحتاجه أوروبا بعد سنوات عدة من الإخفاقات)).

وأعربت مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن أملها في إنجاز الجزء الأخير من الاتفاق الذي يعطّل تبنيه.

وتسود التكتل حالة استياء فيما يواجه ازدياداً في الهجرة غير المنظمة، بحيث باتت مراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم حاجة ملحة مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويهدف الإصلاح، الذي عرض قبل ثلاث سنوات، إلى حمل بلدان الاتحاد الأوروبي، عبء الاهتمام بالقادمين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين (خصوصاً من إيطاليا أو اليونان)، أو المساهمة مالياً لدعم البلدان التي تقوم بذلك.

وحضت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تصريحات أدلت بها خلال زيارة إلى كرواتيا، وزراء داخلية التكتل على التوصل إلى الاتفاق. وقالت: ((علينا الآن إتمام المهمة. علينا ضمان التطبيق المناسب لاتفاق الهجرة واللجوء)). فيما أعرب وزراء دول أوروبية عن تفاؤلهم حيال إمكانية تحقيق ذلك.

فيما أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أنها واثقة من تحقيق نتائج جيدة، وقالت: ((بالنسبة لنا، من المهم أنه حتى في حالات الأزمات.. ألا تستغل الدولة الأمر بشكل متهور من أجل خفض المعايير)). بينما أوردت وسائل إعلام ألمانية، أن المستشار، أولاف شولتس، قرر عدم الوقوف في وجه أي اتفاق.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا: ((نقترب كثيراً من التوصل إلى اتفاق))، أما نظيره النسماوي، غرهارد كارنر، فأكد شعوره بـ((السعادة والامتنان لوجود تحرك في الساعات والأيام الأخيرة بشأن الملف)).