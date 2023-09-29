أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية لاستشراف مسار السياسة النقدية، وسط تنامي توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 215 ألف طلب.
ونما اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بما يتوافق مع التوقعات بنسبة 2.1%، بدعم من زيادة استثمارات الأعمال التجارية والإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق حكومات الولايات.
وعلى جانب آخر، سجلت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 7.31% خلال الأسبوع الجاري، حيث عززت مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي لامست أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
وتترقب الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 12.3 دولار لتصل إلى 1878.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 22 ديسمبر 2022.
وحد من خسائر المعدن الأصفر، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.4% عند 106.26 نقطة.
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