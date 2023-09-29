أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية لاستشراف مسار السياسة النقدية، وسط تنامي توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 215 ألف طلب.

ونما اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بما يتوافق مع التوقعات بنسبة 2.1%، بدعم من زيادة استثمارات الأعمال التجارية والإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق حكومات الولايات.

وعلى جانب آخر، سجلت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 7.31% خلال الأسبوع الجاري، حيث عززت مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي لامست أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 12.3 دولار لتصل إلى 1878.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 22 ديسمبر 2022.

وحد من خسائر المعدن الأصفر، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.4% عند 106.26 نقطة.

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