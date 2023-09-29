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صندوق النقد: الاتفاق على تعزيز موارد الإقراض أمر حيوى للاقتصاد العالمى

9/29/2023 12:44:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي الخميس، إن الصندوق يعتقد بضرورة أن يتوصل مساهموه إلى اتفاق هذا العام لزيادة موارد الإقراض على أساس الحصص للتعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

وأوضحت“جولي كوزاك” خلال مؤتمر صحفي دوري، أن مراجعة حصص الصندوق -والمقرر الانتهاء منها بحلول 15 ديسمبر- ستكون مثار جدل في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ستعقد في المغرب خلال الفترة بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر.

وأشارت“كوزاك” إلى أن هناك اقتراحًا أمريكيًا للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بالمساهمة بمزيد من أموال الحصص بما يتناسب مع حصصها الحالية، دون تغيير الصيغة الحالية المستخدمة في تقييم المركز النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، والتي تنعكس على القوى التصويتية.

وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في الصندوق بنسبة 16.5% من قوة التصويت، وهو ما يكفي لاستخدام حق النقض ضد القرارات الرئيسية، تليها اليابان كثاني أكبر مساهم بنسبة 6.14%، ثم الصين بنسبة 6.08% وألمانيا بنسبة 5.31%.

وعارضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق“دونالد ترامب” زيادة مماثلة في عام 2019 لتجنب صوت أكبر للصين، الأمر الذي أخر أي تغييرات في هيكل المساهمة في صندوق النقد الدولي حتى ديسمبر 2023.

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