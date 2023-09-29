جيه بى مورجان ينصح بتجنب الأسهم والسندات والإبقاء على الكاش

MENAFN - Al-Borsa News) حث أحد كبار استراتيجيي الأسواق لدى بنك“جيه بي مورجان”، العملاء على تجنب السندات والأسهم لصالح الكاش، وقال إن“ظلال عام 2008” بدأت تظهر على الاقتصاد الأمريكي الآن.

وحذر“ماركو كولانوفيتش” في أحدث مذكراته للعملاء، من أن الاقتصاد الأمريكي يبدو على وشك الانزلاق إلى“الركود العقابي” مع ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات.

وقال إن الأسهم والسندات ليست استثمارات آمنة، وحث العملاء على الاحتفاظ بأموالهم في صورة نقد والاستفادة من العوائد الخالية من المخاطر والتي تتجاوز 5%.

وقال“كولانوفيتش” إنه يرى“ظلال عام 2008” في ارتفاع حالات الإفلاس والتخلف عن سداد القروض الاستهلاكية، والتي تزامنت مع تآكل المدخرات التي تكونت نتيجة المساعدات الوبائية وساهمت في عزل الكثيرين عن آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض باعتبارها وجه الخطر الرئيسي، حيث زادت بشكل متسارع منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في العام الماضي.