جيه بى مورجان ينصح بتجنب الأسهم والسندات والإبقاء على الكاش

(MENAFN
- Al-Borsa News) حث أحد كبار استراتيجيي الأسواق لدى بنك“جيه بي مورجان”، العملاء على تجنب السندات والأسهم لصالح الكاش، وقال إن“ظلال عام 2008” بدأت تظهر على الاقتصاد الأمريكي الآن.
وحذر“ماركو كولانوفيتش” في أحدث مذكراته للعملاء، من أن الاقتصاد الأمريكي يبدو على وشك الانزلاق إلى“الركود العقابي” مع ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات.
وقال إن الأسهم والسندات ليست استثمارات آمنة، وحث العملاء على الاحتفاظ بأموالهم في صورة نقد والاستفادة من العوائد الخالية من المخاطر والتي تتجاوز 5%.
وقال“كولانوفيتش” إنه يرى“ظلال عام 2008” في ارتفاع حالات الإفلاس والتخلف عن سداد القروض الاستهلاكية، والتي تزامنت مع تآكل المدخرات التي تكونت نتيجة المساعدات الوبائية وساهمت في عزل الكثيرين عن آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض باعتبارها وجه الخطر الرئيسي، حيث زادت بشكل متسارع منذ بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في العام الماضي. أرقام
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