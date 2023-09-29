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تونس: تحسن صادرات المناجم والفوسفات بنسبة 37.5%

9/29/2023 12:44:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، ارتفاع صادرات قطاعات المناجم والفوسفات ومشتقاته بشكل ملحوظ بنسبة 37.5% نهاية أغسطس 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وذلك بشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المعهد الوطني التونسي، فإن هذا الارتفاع الملموس لصادرات المناجم و الفوسفات شمل، أيضا، قطاع النفط الخام الذي حقق أعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته بواقع 79.3% نهاية أغسطس المنقضي ووجهت الحصة الأهم من الصادرات إلى إيطاليا.

من جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 12.5% وصادرات الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3.9%.

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