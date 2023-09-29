تونس: تحسن صادرات المناجم والفوسفات بنسبة 37.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، ارتفاع صادرات قطاعات المناجم والفوسفات ومشتقاته بشكل ملحوظ بنسبة 37.5% نهاية أغسطس 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وذلك بشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المعهد الوطني التونسي، فإن هذا الارتفاع الملموس لصادرات المناجم و الفوسفات شمل، أيضا، قطاع النفط الخام الذي حقق أعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته بواقع 79.3% نهاية أغسطس المنقضي ووجهت الحصة الأهم من الصادرات إلى إيطاليا.
من جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 12.5% وصادرات الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3.9%.
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