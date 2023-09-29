النفط يتحول للانخفاض عند التسوية.. لكن برنت لا يزال أعلى 93 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الخميس، مع جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من ارتفاع الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في نحو عام، في ظل تجدد المخاوف من تشديد السياسة النقدية.

وزادت أسعار الخام خلال التداولات مع تقييم انخفاض المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع، حيث تراجعت مخزونات النفط في“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- للأسبوع السابع على التوالي، لتسجل أدنى مستويات منذ يوليو 2022.

وقال“شارالامبوس بيسوروس”، كبير محللي الاستثمار لدى شركة“إكس إم”، إن التحديات التي تواجه الصين وأوروبا، أكبر مستهلكين للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الطلب، وهو أمر قد يبدأ في الانعكاس على الأسعار في مرحلة ما في المستقبل، بحسب“ماركت ووتش”.

وقال محللون في شركة استشارات الطاقة“جيلبر آند أسوشييتس”:“يرى المستثمرون أن أسعار النفط المرتفعة هي سبب لاستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان مخططا له، من أجل كبح التضخم”.

وعلى جانب آخر، قالت مصادر لـ”رويترز” إن تقلص إمدادات الخام وارتفاع الأسعار عالميًا أدى إلى رفع سعر بيع الخام الروسي إلى الهند بنسبة 30% أو نحو 20 دولارًا للبرميل فوق الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.35% بما يعادل 1.26 دولار عند 93.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 95.35 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو 2022.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.1% أو 1.97 دولار، ليسجل 91.71 دولار للبرميل، بعد أن لامس 95.03 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.