النفط يتحول للانخفاض عند التسوية.. لكن برنت لا يزال أعلى 93 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الخميس، مع جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من ارتفاع الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في نحو عام، في ظل تجدد المخاوف من تشديد السياسة النقدية.
وزادت أسعار الخام خلال التداولات مع تقييم انخفاض المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع، حيث تراجعت مخزونات النفط في“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- للأسبوع السابع على التوالي، لتسجل أدنى مستويات منذ يوليو 2022.
وقال“شارالامبوس بيسوروس”، كبير محللي الاستثمار لدى شركة“إكس إم”، إن التحديات التي تواجه الصين وأوروبا، أكبر مستهلكين للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الطلب، وهو أمر قد يبدأ في الانعكاس على الأسعار في مرحلة ما في المستقبل، بحسب“ماركت ووتش”.
وقال محللون في شركة استشارات الطاقة“جيلبر آند أسوشييتس”:“يرى المستثمرون أن أسعار النفط المرتفعة هي سبب لاستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان مخططا له، من أجل كبح التضخم”.
وعلى جانب آخر، قالت مصادر لـ”رويترز” إن تقلص إمدادات الخام وارتفاع الأسعار عالميًا أدى إلى رفع سعر بيع الخام الروسي إلى الهند بنسبة 30% أو نحو 20 دولارًا للبرميل فوق الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.35% بما يعادل 1.26 دولار عند 93.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 95.35 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو 2022.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.1% أو 1.97 دولار، ليسجل 91.71 دولار للبرميل، بعد أن لامس 95.03 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. أرقام
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