واشنطن وبكين تمهدان لزيارة الرئيس الصينى إلى أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت صحيفة“وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، إن بكين وواشنطن تمهدان الطريق أمام زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى الولايات المتحدة، في محاولة لخفض التوتر في علاقة البلدين المضطربة.
ويناقش الجانبان، وفق الصحيفة الأميركية، رحلة يقوم بها كبير مساعدي شي للسياسة الاقتصادية نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، إلى واشنطن، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وسيكون شي أكبر مسؤول صيني يسافر إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، مطلع عام 2021.
وفي غضون ذلك، يجرى التخطيط أيضًا لزيارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إلى واشنطن في أكتوبر المقبل، للتحضير لقمة شي جين بينج وبايدن، حسبما ذكر المصدر.
وقال مسؤولون أمريكي إن الصين سهلت هذا الأسبوع نقل جندي أمريكي كان في كوريا الشمالية.
وذكروا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أثار قضية الجندي في اجتماع قبل 10 أيام مع وزير الخارجية الصيني.
سكاى نيوز عربية
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