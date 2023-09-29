واشنطن وبكين تمهدان لزيارة الرئيس الصينى إلى أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت صحيفة“وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، إن بكين وواشنطن تمهدان الطريق أمام زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى الولايات المتحدة، في محاولة لخفض التوتر في علاقة البلدين المضطربة.

ويناقش الجانبان، وفق الصحيفة الأميركية، رحلة يقوم بها كبير مساعدي شي للسياسة الاقتصادية نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، إلى واشنطن، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وسيكون شي أكبر مسؤول صيني يسافر إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، مطلع عام 2021.

وفي غضون ذلك، يجرى التخطيط أيضًا لزيارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إلى واشنطن في أكتوبر المقبل، للتحضير لقمة شي جين بينج وبايدن، حسبما ذكر المصدر.

وقال مسؤولون أمريكي إن الصين سهلت هذا الأسبوع نقل جندي أمريكي كان في كوريا الشمالية.

وذكروا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أثار قضية الجندي في اجتماع قبل 10 أيام مع وزير الخارجية الصيني.

سكاى نيوز عربية