الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تراجع عوائد السندات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تداولات، الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية، وبالتزامن مع تراجع عوائد السندات وأسعار النفط، في ظل ترقب صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة.
وتراقب وول ستريت التقدم المحرز بشأن مشروع قانون الإنفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر، حيث قال رئيس مجلس النواب“كيفن مكارثي” إنه واثق من أن الكونجرس سوف يتجنب الإغلاق في نهاية هذا الأسبوع، رغم انتقاده لمشروع قانون مقترح من مجلس الشيوخ.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 116 نقطة إلى 33666 نقطة.
وزاد مؤشر“S&P 500” بنحو 0.6% بما يعادل 25 نقطة عند 4299 نقطة، كما صعد مؤشر“ناسداك” بنحو 0.85% بما يعادل 108 نقاط عند 13201 نقطة.
وذكر“إيه جيه أودين” الخبير الاستراتيجي للاستثمار العالمي لدى“جيه بي مورجان ويلث مانجمنت” أن استراتيجيي البنك يرون أن مؤشر“إس آند بي 500” يتجه نحو تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق بحلول منتصف العام المقبل، مع توقعات خفض الفيدرالي للفائدة.
وقال“أوستن جولسبي” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن الصدمات الخارجية تشكل مخاطر على التوقعات بتحقق الهبوط الناعم، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط، والتباطؤ في الصين، واحتمال حدوث إضراب موسع ومطول في قطاع السيارات، واحتمال إغلاق الحكومة.
وبالنظر للأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.35% إلى 448.5 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والبنوك، لينهي سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات.
كما زاد“فوتسي 100” البريطاني 0.1% إلى 7601 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.7% مسجلًا 15323 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% عند 7116 نقطة.
وفي اليابان، أغلق مؤشر“نيكي” منخفضًا بنسبة 1.55% إلى 31872 نقطة، مسجلاً أكبر وتيرة تراجع يومية في شهر، كما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.45% إلى 2345 نقطة.
وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.35% بما يعادل 1.26 دولار عند 93.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 95.35 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو 2022.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.1% أو 1.97 دولار، ليسجل 91.71 دولار للبرميل، بعد أن لامس 95.03 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.
وعن الذهب، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 12.3 دولار لتصل إلى 1878.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 22 ديسمبر 2022.
وأظهرت القراءة النهائية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 2.1% خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما نما خلال الربع الأول، بنسبة 2.2%، بعد تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الصادرات، وتباطؤ الإنفاق الحكومي الفيدرالي.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 215 ألف طلب.
وعلى صعيد سوق الإسكان، انخفض مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 7.1% إلى 71.8 نقطة خلال أغسطس، ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل 2020، وهو دليل على اختناق سوق إعادة البيع مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.
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