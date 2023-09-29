الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تراجع عوائد السندات

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تداولات، الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية، وبالتزامن مع تراجع عوائد السندات وأسعار النفط، في ظل ترقب صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة.

وتراقب وول ستريت التقدم المحرز بشأن مشروع قانون الإنفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر، حيث قال رئيس مجلس النواب“كيفن مكارثي” إنه واثق من أن الكونجرس سوف يتجنب الإغلاق في نهاية هذا الأسبوع، رغم انتقاده لمشروع قانون مقترح من مجلس الشيوخ.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 116 نقطة إلى 33666 نقطة.

وزاد مؤشر“S&P 500” بنحو 0.6% بما يعادل 25 نقطة عند 4299 نقطة، كما صعد مؤشر“ناسداك” بنحو 0.85% بما يعادل 108 نقاط عند 13201 نقطة.

وذكر“إيه جيه أودين” الخبير الاستراتيجي للاستثمار العالمي لدى“جيه بي مورجان ويلث مانجمنت” أن استراتيجيي البنك يرون أن مؤشر“إس آند بي 500” يتجه نحو تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق بحلول منتصف العام المقبل، مع توقعات خفض الفيدرالي للفائدة.

وقال“أوستن جولسبي” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن الصدمات الخارجية تشكل مخاطر على التوقعات بتحقق الهبوط الناعم، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط، والتباطؤ في الصين، واحتمال حدوث إضراب موسع ومطول في قطاع السيارات، واحتمال إغلاق الحكومة.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.35% إلى 448.5 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والبنوك، لينهي سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات.

كما زاد“فوتسي 100” البريطاني 0.1% إلى 7601 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.7% مسجلًا 15323 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% عند 7116 نقطة.

وفي اليابان، أغلق مؤشر“نيكي” منخفضًا بنسبة 1.55% إلى 31872 نقطة، مسجلاً أكبر وتيرة تراجع يومية في شهر، كما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.45% إلى 2345 نقطة.

وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.35% بما يعادل 1.26 دولار عند 93.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 95.35 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو 2022.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.1% أو 1.97 دولار، ليسجل 91.71 دولار للبرميل، بعد أن لامس 95.03 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.

وعن الذهب، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 12.3 دولار لتصل إلى 1878.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 22 ديسمبر 2022.

وأظهرت القراءة النهائية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 2.1% خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما نما خلال الربع الأول، بنسبة 2.2%، بعد تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الصادرات، وتباطؤ الإنفاق الحكومي الفيدرالي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 215 ألف طلب.

وعلى صعيد سوق الإسكان، انخفض مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 7.1% إلى 71.8 نقطة خلال أغسطس، ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل 2020، وهو دليل على اختناق سوق إعادة البيع مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.

أرقام