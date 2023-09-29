بنك لومبارد أودييه السويسرى يعتزم التوسع فى الإمارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قال مسؤول تنفيذي بارز في بنك لومبارد أودييه السويسري اليوم الخميس إن البنك يعتزم زيادة عدد موظفيه في الإمارات إلى المثلين في غضون ثلاث سنوات بعد حصوله على ترخيص للعمل من مركز دبي المالي العالمي.

وللبنك مكتب تمثيلي في دبي، المركز المالي الإقليمي البارز، منذ 17 عامًا وفرع في أبوظبي منذ عام 2019. ويعكف البنك السويسري على توسيع تواجده في الإمارات كجزء من مسعى للاستفادة من ثروات العائلات ومجموعة متزايدة من رواد الأعمال.

وقال عامر مالك، المدير التنفيذي البارز ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية بالبنك، في مقابلة، إن التدفق“الكبير” للجنسيات الأخرى في السنوات القليلة الماضية ومن بينهم القادمون من أوروبا ومن شبه القارة الهندية، دفع البنك إلى إعادة التفكير في استراتيجيته للمنطقة.

وقال مالك“كانت الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لنا هي الحصول على ترخيص استشاري في مركز دبي المالي العالمي، ونحن الآن نقوم بتوظيف وبناء منصتنا هنا”. وأضاف أنه يتوقع ارتفاع عدد الموظفين الحاليين البالغ 17 شخصا في مكتب دبي إلى المثلين في غضون ما بين سنتين وثلاث سنوات.

ومضى يقول“يركز ما نقوم به في دبي على رواد الأعمال والعائلات الخاصة، وهذا هو المكان الذي يمكننا فيه إضافة أكبر قدر من القيمة”.

والسعودية هي أكبر سوق للومبارد أودييه حيث بلغ إجمالي أصول عملائه هناك 300 مليار فرنك سويسري (327.01 مليار دولار) في نهاية عام 2022، لكن لا توجد حاليا خطط لإنشاء مكتب في المملكة. ويقدم البنك أيضا عروضا في المنطقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وانخفض عدد الأفراد فائقي الثراء في العالم 3.3% ليصل إلى 21.7 مليون فرد في عام 2022، لكن عدد هذه الفئة في الشرق الأوسط ارتفع 2.8%، وفقا لتقرير الثروة لعام 2023 الصادر عن شركة كابجيميني.

وقال مالك“من الطبيعي بالنسبة لنا أن يكون لنا حضور قوي في الشرق الأوسط، وهذا ينبع من الاستقرار السياسي والمالي المتزايد الذي نشهده هنا. الأمر لا يتعلق بأموال النفط فحسب، بل يتعلق بالاستثمار في كل القطاعات الأخرى”.

(الدولار = 0.9174 فرنك سويسري)

رويترز