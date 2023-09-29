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الأسهم المحلية بالإمارات تستقطب سيولة بـ6.1 مليار درهم خلال 4 جلسات

9/29/2023 12:44:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم المحلية بدولة الإمارات سيولة بأكثر من 6.1 مليار درهم على مدار 4 جلسات، فيما ستعلق تداولاتها في عطلة رسمية غدا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس أن السيولة توزعت على مدار 4 جلسات بواقع 4.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.7 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.28 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 85.2 ألف صفقة.

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9785.32 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4163.58 نقطة بعد صعوده في جلسة اليوم بنسبة 0.52% رابحاً نحو 2.01 مليار درهم.

أ. ش. أ

MENAFN29092023000202011048ID1107161704

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