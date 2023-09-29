الأسهم المحلية بالإمارات تستقطب سيولة بـ6.1 مليار درهم خلال 4 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية بدولة الإمارات سيولة بأكثر من 6.1 مليار درهم على مدار 4 جلسات، فيما ستعلق تداولاتها في عطلة رسمية غدا بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس أن السيولة توزعت على مدار 4 جلسات بواقع 4.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.7 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.28 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 85.2 ألف صفقة.
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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9785.32 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4163.58 نقطة بعد صعوده في جلسة اليوم بنسبة 0.52% رابحاً نحو 2.01 مليار درهم.
أ. ش. أ
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