استقرار الأسهم الأمريكية فى المستهل مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أغلب الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات البطالة والناتج المحلي الإجمالي، وبالتزامن مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 33545 نقطة.
واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4271 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% إلى 13050 نقطة.
وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 16 عامًا، وسط تقييم المستثمرين للضغوط التضخمية والتي تنذر ببقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.
وتراجع سهم منتج أشباه الموصلات“مايكرون – Micron” – الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“MU” – بنسبة 4.40% إلى 65.20 دولار، بعدما أعلنت الشركة أهدافًا مالية مخيبة لتوقعات السوق.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، بما يتوافق مع القراءة السابقة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، مقارنة بتوقعات أشارت إلى بلوغها 215 ألفا.
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