استقرار الأسهم الأمريكية فى المستهل مع تقييم بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أغلب الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات البطالة والناتج المحلي الإجمالي، وبالتزامن مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 33545 نقطة.

واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4271 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% إلى 13050 نقطة.

وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 16 عامًا، وسط تقييم المستثمرين للضغوط التضخمية والتي تنذر ببقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وتراجع سهم منتج أشباه الموصلات“مايكرون – Micron” – الذي يتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“MU” – بنسبة 4.40% إلى 65.20 دولار، بعدما أعلنت الشركة أهدافًا مالية مخيبة لتوقعات السوق.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، بما يتوافق مع القراءة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، مقارنة بتوقعات أشارت إلى بلوغها 215 ألفا.

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