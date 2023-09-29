الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعى فى ميزانية العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية“الكرملين” دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الهجينة التي تُدَار ضد روسيا واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، وفقًا لما نقلته قناة“روسيا اليوم” الإخبارية،“فيما يتعلق بمشروع الميزانية للعام المقبل الذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي، فمن الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا نعيش في حالة حرب هجينة، ونحن مستمرون في عملية عسكرية خاصة وهذا يتطلب تكاليف كبيرة”.

وكانت روسيا قد اتهمت الغرب في عدة مناسبات بأنه يشن حربًا هجينة ضدها منذ سنوات وأنها اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعًا غير مسبوق، وحذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف من أن تلك الحرب“ستطال تبعاتها جميع الدول دون استثناء”.

أ. ش. أ