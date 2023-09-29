مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية تسجل أكبر زيادة خلال 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 90 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من سبتمبر، وهو أكثر من التوقعات بزيادة 88 مليار قدم مكعبة، وهي أكبر إضافة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 16 يونيو.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.359 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 13.4% أو نحو 397 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6% أو نحو 189 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.170 تريليون قدم مكعبة.
أرقام
MENAFN29092023000202011048ID1107161701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.