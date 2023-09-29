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مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية تسجل أكبر زيادة خلال 3 أشهر

9/29/2023 12:44:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 90 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من سبتمبر، وهو أكثر من التوقعات بزيادة 88 مليار قدم مكعبة، وهي أكبر إضافة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 16 يونيو.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.359 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 13.4% أو نحو 397 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6% أو نحو 189 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات، والبالغ 3.170 تريليون قدم مكعبة.

أرقام

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