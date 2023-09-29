الروبية الباكستانية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء فى العالم هذا الشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه الروبية الباكستانية إلى تسجيل أفضل أداء بين عملات العالم هذا الشهر، حيث استفادت من الحملة الحكومية ضد تجارة الدولار غير الشرعية في السوق الموازي.

وبحسب“بلومبرج”، ارتفعت قيمة العملة الباكستانية بنسبة 6% تقريبًا منذ بداية سبتمبر، في الوقت الذي تراجعت فيه معظم العملات بما في ذلك الوون والبات والين.

وتداولت الروبية خلال تعاملات الخميس قرب المستوى 288 للدولار الواحد، بعد تراجعها إلى مستوى قياسي منخفض عند نحو 307 هذا الشهر.

إلى جانب جهود الحكومة لمكافحة تداول الدولار في عبر القنوات غير الشرعية، رفع البنك المركزي متطلبات رأس المال لشركات الصرافة الصغيرة وأمر البنوك الكبيرة بتشغيل شركات صرافة خاصة بها لجعل السوق أكثر شفافية وأسهل للمراقبة.