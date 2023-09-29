انتخاب 11 دولة جديدة فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتخاب 11 بلدًا جديدًا للعمل في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوًا للفترة 2023-2024.

وأوضحت الوكالة – في بيان اليوم الخميس – أن الانتخابات أُجرِيَت اليوم في الجلسة العامة للمؤتمر العام السابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأسفرت عن انتخاب: الجزائر وأرمينيا وبنجلاديش وبوركينا فاسو والإكوادور وإندونيسيا وجمهورية كوريا وهولندا وباراجواي وإسبانيا وأوكرانيا.

وأضاف البيان أن التشكيل الجديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضوًا سيكون للفترة 2023-2024 على النحو التالي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، بنغلاديش، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، الصين، كوستاريكا، الدنمارك، الإكوادور، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كينيا، جمهورية كوريا، ناميبيا، هولندا، باراغواي، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وأوكرانيا.

يشار إلى أن مجلس المحافظين يشكل مع المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء هيئة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أ. ش. أ