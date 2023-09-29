انتخاب 11 دولة جديدة فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتخاب 11 بلدًا جديدًا للعمل في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوًا للفترة 2023-2024.
وأوضحت الوكالة – في بيان اليوم الخميس – أن الانتخابات أُجرِيَت اليوم في الجلسة العامة للمؤتمر العام السابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأسفرت عن انتخاب: الجزائر وأرمينيا وبنجلاديش وبوركينا فاسو والإكوادور وإندونيسيا وجمهورية كوريا وهولندا وباراجواي وإسبانيا وأوكرانيا.
وأضاف البيان أن التشكيل الجديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضوًا سيكون للفترة 2023-2024 على النحو التالي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، بنغلاديش، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، الصين، كوستاريكا، الدنمارك، الإكوادور، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كينيا، جمهورية كوريا، ناميبيا، هولندا، باراغواي، قطر، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وأوكرانيا.
يشار إلى أن مجلس المحافظين يشكل مع المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء هيئة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أ. ش. أ
MENAFN29092023000202011048ID1107161699
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