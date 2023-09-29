تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.939.13 بارتفاع قدره 1.45 نقطة عن معدل الإقفال السابق نتيجة لارتفاع مؤشر قطاع المال، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.78 بانخفاض قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت 655 ألفا و612 سهما بقيمة إجمالية قدرها 181 ألفا و719 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46.22% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
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