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تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

9/29/2023 12:44:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.939.13 بارتفاع قدره 1.45 نقطة عن معدل الإقفال السابق نتيجة لارتفاع مؤشر قطاع المال، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.78 بانخفاض قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت 655 ألفا و612 سهما بقيمة إجمالية قدرها 181 ألفا و719 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46.22% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ

MENAFN29092023000202011048ID1107161698

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