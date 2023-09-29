ارتفاع الدرهم المغربى مقابل اليورو وانخفاضه أمام الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعلن بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.87% مقابل اليورو، وانخفض بنسبة 0.54% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري.
وأوضح بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
واشار بنك المغرب الى ان الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 356.4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0.2% من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5.8% على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال نفس الفترة ما مجموعه 98.3 مليار درهم في المتوسط اليومي. وتوزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام قدرها 31.9 مليار درهم، و41.3 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و24.5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بمبلغ 564 مليون درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
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وفيما يتعلق بسوق البورصة، ارتفع مؤشر“مازي” بنسبة 0.7%، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 10.6%.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات“شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2.5%، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2.3%، و”البنوك” بنسبة 1,6 %.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي“المعادن” و”الصناعة الغذائية” انخفاضا بـ5.9% و1.5% على التوالي.
وبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات، 956.2 مليون درهم، مقابل 594.8 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 237.3 مليون درهم مقابل 118.9 مليون درهم قبل أسبوع.
أ. ش. أ
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