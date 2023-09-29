ارتفاع الدرهم المغربى مقابل اليورو وانخفاضه أمام الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) اعلن بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.87% مقابل اليورو، وانخفض بنسبة 0.54% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

واشار بنك المغرب الى ان الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 356.4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0.2% من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب خلال نفس الفترة ما مجموعه 98.3 مليار درهم في المتوسط اليومي. وتوزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام قدرها 31.9 مليار درهم، و41.3 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و24.5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بمبلغ 564 مليون درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق البورصة، ارتفع مؤشر“مازي” بنسبة 0.7%، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 10.6%.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات“شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2.5%، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2.3%، و”البنوك” بنسبة 1,6 %.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي“المعادن” و”الصناعة الغذائية” انخفاضا بـ5.9% و1.5% على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات، 956.2 مليون درهم، مقابل 594.8 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 237.3 مليون درهم مقابل 118.9 مليون درهم قبل أسبوع.

أ. ش. أ