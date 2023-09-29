أسعار النفط والتباطؤ الصينى خطران يهددان الهبوط الناعم فى أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن الصدمات الخارجية تشكل مخاطر على التوقعات بتحقق الهبوط الناعم، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط، والتباطؤ في الصين، واحتمال حدوث إضراب موسع ومطول في قطاع السيارات، واحتمال إغلاق الحكومة.

وقال“أوستن جولسبي” خلال تصريحات معدة للإلقاء في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه لا ينبغي لواضعي السياسات أن يعطوا أهمية كبيرة للفكرة الاقتصادية التقليدية القائلة بأن هناك حاجة لخسائر كبيرة في الوظائف لكبح التضخم، لأن ذلك يهدد بحدوث خطأ في السياسة.

وحسبما نُشر على الموقع الرسمي للبنك الخميس، قال“جولسبي”:“يجب على صناع السياسات التركيز على كيفية تباطؤ المكونات المختلفة للتضخم الأساسي خاصة قطاع الإسكان، بالإضافة إلى مراقبة نمو الإنتاجية، وعدم الاهتمام أكثر من اللازم بالأجور الحقيقية على المدى القريب وتوقعات التضخم”.

وأضاف عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركز، أن انحسار صدمات العرض، وعودة تركيبة الطلب إلى أنماط أكثر استقرارًا، ومصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي، هي عوامل أساسية وراء اعتقاده أنه من الممكن خفض التضخم مع تجنب الركود العميق.

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