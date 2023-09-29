Friday, 29 September 2023 09:40 GMT

أسعار النفط والتباطؤ الصينى خطران يهددان الهبوط الناعم فى أمريكا

9/29/2023 12:44:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن الصدمات الخارجية تشكل مخاطر على التوقعات بتحقق الهبوط الناعم، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط، والتباطؤ في الصين، واحتمال حدوث إضراب موسع ومطول في قطاع السيارات، واحتمال إغلاق الحكومة.

وقال“أوستن جولسبي” خلال تصريحات معدة للإلقاء في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه لا ينبغي لواضعي السياسات أن يعطوا أهمية كبيرة للفكرة الاقتصادية التقليدية القائلة بأن هناك حاجة لخسائر كبيرة في الوظائف لكبح التضخم، لأن ذلك يهدد بحدوث خطأ في السياسة.

اقرأ أيضًا: الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية

وحسبما نُشر على الموقع الرسمي للبنك الخميس، قال“جولسبي”:“يجب على صناع السياسات التركيز على كيفية تباطؤ المكونات المختلفة للتضخم الأساسي خاصة قطاع الإسكان، بالإضافة إلى مراقبة نمو الإنتاجية، وعدم الاهتمام أكثر من اللازم بالأجور الحقيقية على المدى القريب وتوقعات التضخم”.

وأضاف عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركز، أن انحسار صدمات العرض، وعودة تركيبة الطلب إلى أنماط أكثر استقرارًا، ومصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي، هي عوامل أساسية وراء اعتقاده أنه من الممكن خفض التضخم مع تجنب الركود العميق.

أرقام


MENAFN29092023000202011048ID1107161696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث