الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وتنهى سلسلة خسائر امتدت عبر 5 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة متقلبة، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ أكثر من المتوقع للتضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تباطؤ التضخم في ألمانيا ​​إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث بلغت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق 4.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر، انخفاضًا من 6.4% في أغسطس، ومقارنة بتوقعات 4.5%.

وتوقعت خمسة معاهد اقتصادية – أربعة ألمانية وواحد نمساوي – أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6% هذا العام، إذ يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار ويؤدي ارتفاع التضخم إلى انكماش الاستهلاك، بحسب“رويترز”.

وعلى جانب آخر، أظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية الأوروبية، تراجع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 93.3 نقطة في سبتمبر من 93.6 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات تسجيل 92.5 نقطة.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.35% إلى 448.5 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والبنوك، لينهي سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات.

كما زاد“فوتسي 100” البريطاني 0.1% إلى 7601 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.7% مسجلًا 15323 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% عند 7116 نقطة.