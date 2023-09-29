الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وتنهى سلسلة خسائر امتدت عبر 5 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة متقلبة، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ أكثر من المتوقع للتضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث بلغت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق 4.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر، انخفاضًا من 6.4% في أغسطس، ومقارنة بتوقعات 4.5%.
وتوقعت خمسة معاهد اقتصادية – أربعة ألمانية وواحد نمساوي – أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6% هذا العام، إذ يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار ويؤدي ارتفاع التضخم إلى انكماش الاستهلاك، بحسب“رويترز”.
وعلى جانب آخر، أظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية الأوروبية، تراجع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 93.3 نقطة في سبتمبر من 93.6 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات تسجيل 92.5 نقطة.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.35% إلى 448.5 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والبنوك، لينهي سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات.
كما زاد“فوتسي 100” البريطاني 0.1% إلى 7601 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.7% مسجلًا 15323 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% عند 7116 نقطة. أرقام
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