البنوك الأمريكية تسجل أول انخفاض سنوى فى حجم الودائع منذ 1994

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض حجم الودائع الإجمالي في البنوك الأمريكية خلال العام المنتهي في يونيو، وللمرة الأولى على الإطلاق، بعد اضطرابات القطاع المصرفي في النصف الأول من العام.

وأظهر تحليل“إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس” لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، انكماش ودائع القطاع المصرفي الأمريكي بنسبة 4.8% في الثلاثين من يونيو على أساس سنوي لتصل إلى 17.269 تريليون دولار.

وقال التقرير الصادر هذا الأسبوع، إن التراجع تزامن مع تدافع العملاء لسحب أموالهم من البنوك، ما كان سببًا في إفلاس ثلاثة مصارف كبيرة في النصف الأول من العام، مضيفًا أن هذا أول انكماش منذ بدء رصد البيانات في عام 1994.

وسجلت غالبية البنوك الكبرى انخفاضًا في ودائعها، وتركز 30% من إجمالي الانكماش – البالغ 871.60 مليار دولار – في البنوك الأربعة الكبرى“جيه بي مورجان” و”بنك أوف أمريكا” و”ويلز فارجو” و”سيتي جروب”.

وسجلت شركة“تشارلز شواب” أكبر انخفاض في الودائع بنسبة 31.1% إلى 304.79 مليار دولار، فيما حقق بنك“مونتريال” أكبر مكاسب بنسبة 51.7% ليرتفع إجمالي الودائع لديه إلى 202.24 مليار دولار.

وتراجع عدد فروع البنوك في الولايات المتحدة إلى 77.8 ألف فرع بحلول الثلاثين من يونيو، مقارنة بـ79.2 ألف في العام السابق و96.3 ألف في عام 2013.