البنوك الأمريكية تسجل أول انخفاض سنوى فى حجم الودائع منذ 1994

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض حجم الودائع الإجمالي في البنوك الأمريكية خلال العام المنتهي في يونيو، وللمرة الأولى على الإطلاق، بعد اضطرابات القطاع المصرفي في النصف الأول من العام.
وأظهر تحليل“إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس” لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، انكماش ودائع القطاع المصرفي الأمريكي بنسبة 4.8% في الثلاثين من يونيو على أساس سنوي لتصل إلى 17.269 تريليون دولار.
وقال التقرير الصادر هذا الأسبوع، إن التراجع تزامن مع تدافع العملاء لسحب أموالهم من البنوك، ما كان سببًا في إفلاس ثلاثة مصارف كبيرة في النصف الأول من العام، مضيفًا أن هذا أول انكماش منذ بدء رصد البيانات في عام 1994.
وسجلت غالبية البنوك الكبرى انخفاضًا في ودائعها، وتركز 30% من إجمالي الانكماش – البالغ 871.60 مليار دولار – في البنوك الأربعة الكبرى“جيه بي مورجان” و”بنك أوف أمريكا” و”ويلز فارجو” و”سيتي جروب”.
وسجلت شركة“تشارلز شواب” أكبر انخفاض في الودائع بنسبة 31.1% إلى 304.79 مليار دولار، فيما حقق بنك“مونتريال” أكبر مكاسب بنسبة 51.7% ليرتفع إجمالي الودائع لديه إلى 202.24 مليار دولار.
وتراجع عدد فروع البنوك في الولايات المتحدة إلى 77.8 ألف فرع بحلول الثلاثين من يونيو، مقارنة بـ79.2 ألف في العام السابق و96.3 ألف في عام 2013. أرقام
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