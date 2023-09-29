Friday, 29 September 2023 09:40 GMT

البنوك الأمريكية تسجل أول انخفاض سنوى فى حجم الودائع منذ 1994

9/29/2023 12:44:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض حجم الودائع الإجمالي في البنوك الأمريكية خلال العام المنتهي في يونيو، وللمرة الأولى على الإطلاق، بعد اضطرابات القطاع المصرفي في النصف الأول من العام.

وأظهر تحليل“إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس” لبيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، انكماش ودائع القطاع المصرفي الأمريكي بنسبة 4.8% في الثلاثين من يونيو على أساس سنوي لتصل إلى 17.269 تريليون دولار.

وقال التقرير الصادر هذا الأسبوع، إن التراجع تزامن مع تدافع العملاء لسحب أموالهم من البنوك، ما كان سببًا في إفلاس ثلاثة مصارف كبيرة في النصف الأول من العام، مضيفًا أن هذا أول انكماش منذ بدء رصد البيانات في عام 1994.

وسجلت غالبية البنوك الكبرى انخفاضًا في ودائعها، وتركز 30% من إجمالي الانكماش – البالغ 871.60 مليار دولار – في البنوك الأربعة الكبرى“جيه بي مورجان” و”بنك أوف أمريكا” و”ويلز فارجو” و”سيتي جروب”.

وسجلت شركة“تشارلز شواب” أكبر انخفاض في الودائع بنسبة 31.1% إلى 304.79 مليار دولار، فيما حقق بنك“مونتريال” أكبر مكاسب بنسبة 51.7% ليرتفع إجمالي الودائع لديه إلى 202.24 مليار دولار.

وتراجع عدد فروع البنوك في الولايات المتحدة إلى 77.8 ألف فرع بحلول الثلاثين من يونيو، مقارنة بـ79.2 ألف في العام السابق و96.3 ألف في عام 2013.

أرقام

MENAFN29092023000202011048ID1107161694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث