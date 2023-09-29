مايكروسوفت: بحثنا استثمار المليارات فى آبل للتنافس مع جوجل عام 2016

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح نائب رئيس تطوير الأعمال لدى“مايكروسوفت”، أن شركته بحثت استثمار عدة مليارات من الدولارات في شركة“آبل” عام 2016، من أجل تأمين صفقة لجعل محرك بحث“بينج” الخاص بها هو المحرك الأساسي في متصفح“سفاري”، في إطار التنافس مع“جوجل”.

وقال“جون تينتر” خلال شهادته الخميس في المحكمة، بشأن قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة“ألفابت”، إن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت“ساتيا ناديلا” التقى مع نظيره“تيم كوك” من“آبل” لإجراء المحادثات ومناقشة شروط الصفقة.

وبحسب“بلومبرج”، قال“تينتر” إن“مايكروسوفت” كانت ستتكبد خسارة في هذا الاستثمار، لكن ذلك كان سيعزز“بينج” في النهاية، لتحصل شركة التكنولوجيا على المزيد من الحصة السوقية والإيرادات.

يأتي ذلك، بعد أن دافع“إيدي كيو” نائب الرئيس الأول للخدمات لدى شركة“آبل” أمام المحكمة عن قرار جعل محرك البحث الافتراضي على أجهزة“أيفون” و”ماك” تابعًا لشركة“جوجل”.