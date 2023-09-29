مايكروسوفت: بحثنا استثمار المليارات فى آبل للتنافس مع جوجل عام 2016

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوضح نائب رئيس تطوير الأعمال لدى“مايكروسوفت”، أن شركته بحثت استثمار عدة مليارات من الدولارات في شركة“آبل” عام 2016، من أجل تأمين صفقة لجعل محرك بحث“بينج” الخاص بها هو المحرك الأساسي في متصفح“سفاري”، في إطار التنافس مع“جوجل”.
وقال“جون تينتر” خلال شهادته الخميس في المحكمة، بشأن قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة“ألفابت”، إن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت“ساتيا ناديلا” التقى مع نظيره“تيم كوك” من“آبل” لإجراء المحادثات ومناقشة شروط الصفقة.
وبحسب“بلومبرج”، قال“تينتر” إن“مايكروسوفت” كانت ستتكبد خسارة في هذا الاستثمار، لكن ذلك كان سيعزز“بينج” في النهاية، لتحصل شركة التكنولوجيا على المزيد من الحصة السوقية والإيرادات.
يأتي ذلك، بعد أن دافع“إيدي كيو” نائب الرئيس الأول للخدمات لدى شركة“آبل” أمام المحكمة عن قرار جعل محرك البحث الافتراضي على أجهزة“أيفون” و”ماك” تابعًا لشركة“جوجل”. أرقام
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