Friday, 29 September 2023 09:40 GMT

مايكروسوفت: بحثنا استثمار المليارات فى آبل للتنافس مع جوجل عام 2016

9/29/2023 12:44:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح نائب رئيس تطوير الأعمال لدى“مايكروسوفت”، أن شركته بحثت استثمار عدة مليارات من الدولارات في شركة“آبل” عام 2016، من أجل تأمين صفقة لجعل محرك بحث“بينج” الخاص بها هو المحرك الأساسي في متصفح“سفاري”، في إطار التنافس مع“جوجل”.

وقال“جون تينتر” خلال شهادته الخميس في المحكمة، بشأن قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة“ألفابت”، إن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت“ساتيا ناديلا” التقى مع نظيره“تيم كوك” من“آبل” لإجراء المحادثات ومناقشة شروط الصفقة.

وبحسب“بلومبرج”، قال“تينتر” إن“مايكروسوفت” كانت ستتكبد خسارة في هذا الاستثمار، لكن ذلك كان سيعزز“بينج” في النهاية، لتحصل شركة التكنولوجيا على المزيد من الحصة السوقية والإيرادات.

يأتي ذلك، بعد أن دافع“إيدي كيو” نائب الرئيس الأول للخدمات لدى شركة“آبل” أمام المحكمة عن قرار جعل محرك البحث الافتراضي على أجهزة“أيفون” و”ماك” تابعًا لشركة“جوجل”.

أرقام

MENAFN29092023000202011048ID1107161693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث